Contra

UNAM entrega título póstumo a Berenice Giles, fotoperiodista de la FES Aragón

Autoridades universitarias rindieron homenaje a la memoria de la fotoperiodista egresada de la FES Aragón.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 19:50 - 09 marzo 2026
La universidad realizó el acto como un reconocimiento a su formación académica y trayectoria

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregó un título profesional póstumo a la fotoperiodista Berenice Giles, quien falleció tras el colapso de una estructura durante el Festival Ceremonia, un hecho que generó conmoción en la comunidad periodística y universitaria.

El reconocimiento fue otorgado por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, entidad académica donde la joven cursó sus estudios. Durante el acto, el documento oficial fue entregado a familiares de la fotógrafa, quienes acudieron en su representación.

Familiares de Berenice Giles recibieron el título póstumo otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con la información difundida por la institución, la entrega del título se realizó como una forma de honrar la memoria de Berenice Giles y reconocer su paso por la universidad, así como su desarrollo dentro del ámbito de la fotografía y el periodismo visual.

El reconocimiento universitario fue entregado tras el fallecimiento de Berenice Giles durante el Festival Ceremonia.

La decisión de otorgar el documento profesional de manera póstuma forma parte de las acciones que las instituciones educativas pueden realizar para reconocer la trayectoria académica de estudiantes o egresados que fallecen.

La FES Aragón decidió entregar el título profesional de forma póstuma como un reconocimiento a la formación universitaria de la fotógrafa. El documento fue otorgado tras evaluar su trayectoria académica dentro de la institución.

Autoridades universitarias señalaron que el acto también representa un gesto de solidaridad con la familia y un homenaje a la joven, cuya labor se desarrollaba en el ámbito del fotoperiodismo.

¿Quién era Berenice Giles?

Berenice Giles era fotógrafa y fotoperiodista vinculada al registro de eventos culturales, actividad que realizaba dentro del campo del periodismo visual.

Su nombre cobró relevancia pública tras el accidente ocurrido durante el Festival Ceremonia, donde falleció luego del colapso de una estructura en el evento musical.

La entrega del título póstumo por parte de la UNAM y la FES Aragón se suma a los gestos de reconocimiento realizados por la comunidad académica y periodística para recordar su trayectoria y su paso por la máxima casa de estudios del país.

La FES Aragón realizó el acto como un reconocimiento a la trayectoria académica de la joven fotógrafa.
