Fórmula 1

Gran Premio de China 2026: Horarios y dónde ver la próxima carrera de F1

Panorámica del Circuito Internacional de Shanghái en el Gran Premio de China 2025 | RED BULL
Panorámica del Circuito Internacional de Shanghái en el Gran Premio de China 2025 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 20:46 - 09 marzo 2026
El Circuito Internacional de Shanghái recibirá el primer fin de semana de formato sprint en la Temporada 2026

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzó con el Gran Premio de Australia, pero el panorama para lo que será el resto del campeonato no está claro. De momento, Mercedes se mostró como el equipo más fuerte desde la qualy y en la carrera, en la cual lograron el 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Detrás de las Flechas Plateadas, Ferrari también mostró un mejor nivel al del resto de las escuderías y subió al podio con Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton quedó cuarto. Ahora, los dos equipos tendrán que reafirmar su superioridad en la siguiente fecha del calendario: el Gran Premio de China.

George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el primer podio de la temporada en el Gran Premio de Australia | AP

Será el primer fin de semana del año con formato sprint, por lo que estarán en juego una importante cantidad de puntos. No obstante, también representará un reto complicado para las escuderías, que tendrán menos sesiones de prácticas para corregir los errores que se presenten.

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de China?

Con seis victorias (2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019), Hamilton es el piloto con más triunfos en este escenario, las dos primeras con McLaren y el resto con Mercedes. Detrás de él, Fernando Alonso está empatado con Nico Rosberg, cada uno con dos victorias; en el caso del asturiano, lo logró en 2005 con Renault y en 2013 con Ferrari.

Max Verstappen en el Gran Premio de China 2025 de la Fórmula 1 | RED BULL
Max Verstappen en el Gran Premio de China 2025 de la Fórmula 1 | RED BULL

Además del británico y el español, Max Verstappen y Óscar Piastri son los otros dos pilotos de la actual parrilla que saben lo que es ganar en Shanghái. El neerlandés se impuso en 2024, tanto en la carrera principal como en la carrera corta; mientras que el australiano ganó el año pasado en la carrera del domingo, por delante de Lando Norris y Russell.

Hamilton fue el ganador de la sprint en 2025, en el que fue su único podio en su primera temporada con Ferrari. Sin embargo, el fin de semana para los de Maranello terminó de manera trágica el año pasado, ya que los dos autos fueron descalificados al final de la carrera principal; en el caso de Leclerc por no dar el peso y en el de Lewis por irregularidades con el suelo de su monoplaza.

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de China 2026?

JUEVES 12 DE MARZO
Prácticas Libres | 21:30-22:30 hrs | F1TV y Sky Sports 580

VIERNES 13 DE MARZO
Sprint shootout | 1:30-2:14 hrs | F1TV y Sky Sports 580
Carrera sprint | 21:00-22:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580

SÁBADO 14 DE MARZO
Clasificación | 1:00-2:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580

DOMINGO 15 DE MARZO
Carrera principal | 1:00 hrs | F1TV y Sky Sports 580

Piastri, Norris y Russell en el podio del Gran Premio de China 2025 | AP
Piastri, Norris y Russell en el podio del Gran Premio de China 2025 | AP
