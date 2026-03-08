F1: Schumacher consideró que Mercedes todavía tiene margen de mejora

Comenzó la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y Mercedes tuvo una contundente actuación en el Gran Premio de Australia. Desde la qualy, las Flechas Plateadas fueron superiores y aseguraron la primera fila, con George Russelll en la pole position y Andrea Kimi Antonelli en la P2.

Para la carrera, Charles Leclerc por momentos los superó, los de Brackley capitalizaron su primer victoria y primer doblete del año, mientras que el monegasco le dio a Ferrari su primer podio. Lewis Hamilton y Lando Norris completaron el Top 5.

Pero a pesar de este importante triunfo, para Ralf Schumacher todavía es muy pronto para evaluar por completo a Mercedes. Señaló que con los cambios en el reglamento técnico, la escudería alemán todavía puede implementar mejoras que lo confirmen como candidato al título.

Toto Wolff felicita a Antonelli y Russell en el Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Qué dijo Ralf Schumacher sobre Mercedes?

Durante el análisis posterior a la carrera en Melbourne, Schumacher consideró que como equipo y con ambos pilotos, Mercedes puede hacerlo todavía mejor. "Todavía tiene mucho margen de mejora ahí, ambos pilotos. Porque ya parece bastante fácil".

"Pero, por supuesto, Ferrari fue sorprendentemente bueno, eso también hay que decirlo", declaró a Sky Sports Alemania. De igual forma, se tomó un rato para opinó sobre las primeras impresiones que le dejaron las nuevas regulaciones, mismas que fueron recibidas en su momento con escepticismo.

"Los adelantamientos allí fueron realmente fuertes. Así que hay que decirles a todos los críticos de esta nueva reglamentación que —al menos esa parte— fue realmente genial de ver", finalizó Schumacher.

George Russell celebra en el podio del Gran Premio de Australia 2026 | AP

¿Cuándo es la siguiente carrera de la Fórmula 1?

La siguiente parada de la Fórmula 1 será en el continente asiático, en el Gran Premio de China. Será el primer fin de semana del año con formato sprint y que, por ende, repartirá una importante cantidad de puntos.

La sprint shoot out está programada para el viernes 13 de marzo a las 1:30 horas (tiempo del centro de México) y la carrera corta será el mismo viernes 13 a las 21:00 horas. La qualy principal está agendada para el sábado 14 de 1:00 a 2:00 horas, y la carrera para el domingo 15 a la 1:00.