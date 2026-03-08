¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia

Los accidentes están a la orden del día, a veces por descuidos y otras por mala suerte, sin embargo, en el caso de Toto Wolff fue una combinación de ambas. El jefe de la escudería de Mercedes sufrió un fuerte golpe en su cabeza mientras abandonaba las inmediaciones del Circuito de Albert Park.

El austríaco se encontraba en su monopatín, cuando no pudo esquivar una parte del techo y se dio un golpe. Sin embargo, el jefe de Las Flechas Plateadas, lejos de mostrar un rictus de dolor, se limitó a reír y seguir su camino, con miras a China.

Toto Wolff y George Russell tras la victoria del británico en el GP de Australia | AP

¿Cómo le fue a Mercedes en el Gran Premio de Australia?

Desde las Prácticas Libres, la escudería británica mostró que el W17 es uno de los autos con mejor ingeniería para esta Temporada 2026. Mercedes dominó a placer en todos los puntos del fin de semana, pero fue George Russell quien se consolidó como un amplio favorito al título.

El piloto británico mostró un ritmo impresionante desde la clasificación, en la que terminó con la poleposition. Ya en la carrera, Russell intercambió el primer lugar en diversas ocasiones con Charles Leclerc, pero la estrategia de Ferrari volvió a fallar.

Por su parte, Kimi Antonelli no se quedó atrás y, a pesar de su juventud, estuvo a la altura de las expectativas en su segundo Gran Premio en Albert Park. El italiano subió al podio por primera vez en Australia, después de que terminó en la cuarta posición en 2025.

George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el primer podio de la temporada en el Gran Premio de Australia | AP

Mercedes con vistas a China

Ahora, todas las escuderías y pilotos ya tienen en mente el próximo Gran Premio de la Temporada 2026: China. El Reino Medio recibirá a la Categoría Reina en el Circuito Internacional de Shanghái, en el que Mercedes buscará demostrar que lo que ocurrió en Australia no fue una casualidad, sino una realidad.

Tanto Mercedes como sus pilotos lideran el Campeonato Mundial de Pilotos y el de Constructores, por lo que el territorio asiático será de gran importancia para sumar puntos y mantenerse a la cabeza.