Arvid Lindblad irrumpe con fuerza en la Fórmula 1

El debutante de Racing Bulls, Arvid Lindblad, finalizó octavo en el Gran Premio de Australia, sumando así sus primeros puntos en la temporada 2026 de Fórmula 1.

Lindblad, en Australia | AP

¿Cómo le fue a Lindblad en Australia?

Lindblad, quien ha recibido una oportunidad en el segundo equipo de Red Bull como compañero de Liam Lawson, se erigió hoy como el líder indiscutible de la escudería.

Además, el británico se convirtió en el tercer piloto en los últimos 10años en debutar en la Fórmula 1 sumando puntos. Curiosamente, este fenómeno ha cobrado fuerza en los últimos tres años.

Bearman, en México | IMAGO 7

Bearman, el ejemplo a seguir

En 2024, Oliver Bearman protagonizó un sensacional debut con Ferrari en Arabia Saudita, sustituyendo a Carlos Sainz y terminando en una destacada séptima posición.

El año pasado, Andrea Kimi Antonelli debutó con Mercedes en Australia, alcanzando el cuarto puesto en Melbourne. Ahora, le ha llegado el turno a Lindblad, quien ha logrado una meritoria octava posición en la meta del circuito de Albert Park.