F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán

Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, programados para abril, están bajo revisión por motivos de seguridad tras los ataques vinculados a la guerra con Irán.

Las carreras están programadas para celebrarse el 12 de abril en Bahréin y el 19 de abril en Arabia Saudita, correspondientes a la cuarta y quinta fecha del campeonato. Sin embargo, las autoridades del campeonato y la FIA mantienen vigilancia constante ante cualquier riesgo para equipos, pilotos y personal del paddock.

Stefano Domenicali se reunirá con los equipos para analizar la situación

El director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, sostendrá una reunión con los equipos este sábado, donde se espera que el futuro de ambas carreras sea el tema principal de la agenda.

La máxima categoría del automovilismo sigue de cerca el desarrollo del conflicto y cualquier decisión dependerá principalmente de la seguridad de los pilotos, ingenieros y personal que viaja con cada escudería.

Stefano Domenicali, presidente de Fórmula 1 | AP

La FIA y la F1 monitorean la seguridad en la región

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) aseguró que cualquier decisión se tomará priorizando la seguridad de todos los involucrados en el campeonato. El organismo señaló que sigue de cerca el desarrollo del conflicto antes de confirmar la realización de las carreras en Medio Oriente.

El conflicto se intensificó después de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó represalias iraníes en varios países del Golfo, incluidos Bahréin y Arabia Saudita. Esta situación ha puesto en alerta a la organización de la Fórmula 1 debido a que ambas sedes se encuentran dentro de la zona afectada por la tensión militar.

Sergio Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita

La F1 analiza escenarios si se cancelan las carreras

Ante el posible escenario de cancelación, la Fórmula 1 también analiza alternativas dentro del calendario. Aunque todavía no hay una decisión definitiva, la organización ya estudia distintos escenarios para evitar que el campeonato se vea afectado.

Las carreras en Medio Oriente son clave dentro del calendario del campeonato, por lo que cualquier modificación representaría un fuerte impacto tanto deportivo como económico para la máxima categoría del automovilismo.