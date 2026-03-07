¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros

La llegada de Sergio Bueno al banquillo de Mazatlán FC ha significado un cambio importante en el ánimo y el rendimiento del equipo durante el Clausura 2026 de la Liga MX. Aunque el arranque del torneo fue complicado para los sinaloenses, el estratega mexicano ha logrado encaminar al conjunto morado hacia una recuperación que mantiene viva la ilusión de pelear por un lugar en la Liguilla.

Bueno tomó las riendas del equipo a partir de la Jornada 4, en un partido complicado frente al Atlas que terminó con derrota por 1-0. Aquel resultado fue el punto de partida para un proceso que, con el paso de las semanas, ha mostrado signos de mejoría en el funcionamiento y la competitividad del plantel.

Sergio Bueno en el banquillo del Mazatlán l IMAGO7

¿Cuántos puntos ha sumado Sergio Bueno?

Desde ese debut en el banquillo, el técnico ha dirigido siete encuentros, en los cuales ha logrado sumar tres victorias, un empate y tres derrotas. Ese balance le ha permitido acumular 10 puntos de 21 posibles, una cifra que, si bien no es espectacular, sí representa un avance significativo respecto al inicio del campeonato.

La cosecha de unidades ha tenido un impacto directo en la tabla general, donde Mazatlán comienza a recuperar terreno tras un comienzo desalentador. Actualmente, el conjunto cañonero se ubica en la decimocuarta posición con 10 puntos después de disputarse las primeras 10 jornadas del torneo.

Mazatlán exhibió al León l MEXSPORT

El contexto en el que asumió Sergio Bueno también explica por qué su trabajo empieza a generar optimismo entre los aficionados. Antes de su llegada, el equipo no había logrado sumar ni una sola unidad en las primeras tres fechas del campeonato, un panorama que encendió las alarmas dentro de la institución.

Esa sequía inicial obligó a la directiva a realizar cambios en el banquillo, buscando un técnico con experiencia en el fútbol mexicano que pudiera reorganizar al plantel y recuperar la competitividad. Bueno asumió el reto en un momento delicado, pero poco a poco ha conseguido estabilizar al equipo.

Dudú celebrando su gol con Mazatlán l IMAGO7

Sueñan con Liguilla

Los resultados obtenidos desde su llegada han devuelto cierta confianza al entorno del club, que ahora mira con mayor optimismo la posibilidad de meterse en la zona de Liguilla. Todo esto tras el buen partido y el resultado positivo ante León.