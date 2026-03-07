Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

“Los jugadores no están dando el nivel para competir contra estos rivales”: Martín Varini estalla tras caer ante Pumas

Martín Varini en el partido Necaxa vs. Pumas | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:17 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Se encienden las alarmas en el equipo hidrocálido.

Necaxa cayó por la mínima ante Pumas en el Estadio Victoria, así que en conferencia de prensa, el técnico de los Rayos, Martín Varini, salió a hablar del resultado del partido, afirmando que pueden dar mucho más en los juegos y que hay muchos jugadores en el equipo que no están dando el nivel.

 El director técnico habló sobre las problemáticas que está teniendo en su dirección con los Rayos, declaraciones que no tardaron en hacerse virales en redes sociales.

"Sí preocupan los resultados"

Varin comenzó hablando sobre su preocupación por los últimos resultados del equipo; señala que no solo es por este resultado, sino que es un conjunto de marcadores en el que su equipo no ha sabido hacerse con los 3 puntos, situación que le preocupa, ya que su estancia en los Rayos es para llevarlos al siguiente nivel, no al revés

Los hidrocalidos llevan una seguidilla de 4 juegos sin conocer la victoria, situación que los ubica en la posición 16 de la tabla de posiciones

Martín Varini de regresó a lo que fue 'su casa' | Imago7

"No hay que poner excusas, todos tenemos que dar un poco más"

El técnico uruguayo habló de estar tanto él como el club conscientes del momento y de la situación del equipo en la posición en la que se encuentran; reafirmó que no se detiene a pensar en los merecimientos, aunque acepta que su equipo hace cosas bien en ocasiones, hasta para no perder los partidos, aunque Varin no piensa en poner excusas, señalando que hay que trabajar, aumentar el nivel, que el equipo tiene que dar más porque no nos va a alcanzar.

Necaxa y Pachuca en la Jornada 9 del Clausura 2026 l IMAGO7

Los jugadores no están dando el nivel 

El técnico del Necaxa finalizó con hablar sobre el rendimiento de su equipo, señalando que ha habido un gran recambio; muchos jugadores importantes para el club se fueron, pero los jugadores que llegaron y los que se quedaron no están dando el nivel para los equipos con los que nos toca competir (Pachuca, Pumas, León, Toluca). Finalizó mencionando que en la institución hay mucha autocrítica entre la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores.

Juninho y Emilio Lara en el Necaxa vs Pumas del Clausura 2026 | MEXSPORT
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Necaxa
Últimos videos
Lo Último
10:33 Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
10:28 Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
10:03 ¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
09:37 ¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
09:23 F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
08:47 ¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
08:23 ¡Orgullo mexicano! Noel León sube al podio en su debut en la Fórmula 2
08:17 “Los jugadores no están dando el nivel para competir contra estos rivales”: Martín Varini estalla tras caer ante Pumas
07:44 Checo Pérez acepta la cruda realidad de Cadillac tras la Q1 en Australia
07:41 Efraín Juárez se enfoca en Pumas e ignora críticas
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Contra
07/03/2026
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
Box
07/03/2026
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
Futbol
07/03/2026
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
Futbol
07/03/2026
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
Fórmula 1
07/03/2026
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
Futbol
07/03/2026
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo