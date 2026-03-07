“Los jugadores no están dando el nivel para competir contra estos rivales”: Martín Varini estalla tras caer ante Pumas

Necaxa cayó por la mínima ante Pumas en el Estadio Victoria, así que en conferencia de prensa, el técnico de los Rayos, Martín Varini, salió a hablar del resultado del partido, afirmando que pueden dar mucho más en los juegos y que hay muchos jugadores en el equipo que no están dando el nivel.

El director técnico habló sobre las problemáticas que está teniendo en su dirección con los Rayos, declaraciones que no tardaron en hacerse virales en redes sociales.

"Sí preocupan los resultados"

Varin comenzó hablando sobre su preocupación por los últimos resultados del equipo; señala que no solo es por este resultado, sino que es un conjunto de marcadores en el que su equipo no ha sabido hacerse con los 3 puntos, situación que le preocupa, ya que su estancia en los Rayos es para llevarlos al siguiente nivel, no al revés.

Los hidrocalidos llevan una seguidilla de 4 juegos sin conocer la victoria, situación que los ubica en la posición 16 de la tabla de posiciones.

Martín Varini de regresó a lo que fue 'su casa' | Imago7

"No hay que poner excusas, todos tenemos que dar un poco más"

El técnico uruguayo habló de estar tanto él como el club conscientes del momento y de la situación del equipo en la posición en la que se encuentran; reafirmó que no se detiene a pensar en los merecimientos, aunque acepta que su equipo hace cosas bien en ocasiones, hasta para no perder los partidos, aunque Varin no piensa en poner excusas, señalando que hay que trabajar, aumentar el nivel, que el equipo tiene que dar más porque no nos va a alcanzar.

Necaxa y Pachuca en la Jornada 9 del Clausura 2026 l IMAGO7

Los jugadores no están dando el nivel

El técnico del Necaxa finalizó con hablar sobre el rendimiento de su equipo, señalando que ha habido un gran recambio; muchos jugadores importantes para el club se fueron, pero los jugadores que llegaron y los que se quedaron no están dando el nivel para los equipos con los que nos toca competir (Pachuca, Pumas, León, Toluca). Finalizó mencionando que en la institución hay mucha autocrítica entre la directiva, el cuerpo técnico y los jugadores.