¿Dónde ver AC Milan vs. Inter de Milán? Fecha, hora y transmisión

Duelo de titanes en la Serie A: AC Milán e Inter de Milán colisionan en un duelo de suma importancia para el futuro del liderato de la liga; los dirigidos por Massimiliano Allegri saben de la importancia de este partido, ya que de ganar estarían acercándose al Inter en su pelea por el scudetto.

El clásico más vibrante de Italia vivirá un episodio más cuando estos dos colosos combatan en uno de los recintos más sagrados del futbol; hasta podríamos llegar a ver el regreso de Santiago Gimenez a los terrenos de juego.

Juego importante por el liderato de la Serie A

AC Milán e Inter de Milán son los máximos candidatos para llevarse la Serie A; los milaneses se encuentran a 10 puntos de diferencia de los Rossoneri en la lucha por el Scudetto, por lo que, de hacerse con la victoria, no solo estarían tomando un gran impulso en la disputa por la Liga, estarían dando una declaración de quién es el mejor equipo en Milán.

AC Milán se posiciona en el segundo de la tabla de posiciones a diez puntos de distancia del Inter. Los milaneses registran dieciséis victorias, nueve empates y dos derrotas, sumando 43 goles a favor y 20 en contra, teniendo una diferencia de +23.

AC Milan l AP

Inter de Milán se ubica como el líder en solitario de la Serie A, a pocas semanas de acabar el campeonato; los dirigidos por Cristian Chiv van como favoritos para llevarse el Scudetto. Los Rossoneri tienen un registro de veintidós victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 64 goles a favor y 21 en contra, teniendo una diferencia de +43.

Inter de Milan celebra el tercer gol del partido | AP

¿Dónde ver el partido AC Milan vs. Inter de Milán?

El partido entre AC Milán e Inter de Milán se llevará a cabo en el Estadio San Siro el 8 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 13:45 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ESPN en televisión o a través de Disney+ en plataforma de streaming.