Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter de Milán? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver AC Milan vs. Inter de Milán? | Récord
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 07:32 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio de San Siro será el lugar donde el AC Milan e Inter de Milán se midan en una nueva edición del Derbi della Madonnina.

Duelo de titanes en la Serie A: AC Milán e Inter de Milán colisionan en un duelo de suma importancia para el futuro del liderato de la liga; los dirigidos por Massimiliano Allegri saben de la importancia de este partido, ya que de ganar estarían acercándose al Inter en su pelea por el scudetto. 

El clásico más vibrante de Italia vivirá un episodio más cuando estos dos colosos combatan en uno de los recintos más sagrados del futbol; hasta podríamos llegar a ver el regreso de Santiago Gimenez a los terrenos de juego.

Juego importante por el liderato de la Serie A 

AC Milán e Inter de Milán son los máximos candidatos para llevarse la Serie A; los milaneses se encuentran a 10 puntos de diferencia de los Rossoneri en la lucha por el Scudetto, por lo que, de hacerse con la victoria, no solo estarían tomando un gran impulso en la disputa por la Liga, estarían dando una declaración de quién es el mejor equipo en Milán.

AC Milán se posiciona en el segundo de la tabla de posiciones a diez puntos de distancia del Inter. Los milaneses registran dieciséis victorias, nueve empates y dos derrotas, sumando 43 goles a favor y 20 en contra, teniendo una diferencia de +23.

AC Milan l AP

Inter de Milán se ubica como el líder en solitario de la Serie A, a pocas semanas de acabar el campeonato; los dirigidos por Cristian Chiv van como favoritos para llevarse el Scudetto. Los Rossoneri tienen un registro de veintidós victorias, un empate y cuatro derrotas, sumando 64 goles a favor y 21 en contra, teniendo una diferencia de +43.

Inter de Milan celebra el tercer gol del partido | AP

¿Dónde ver el partido AC Milan vs. Inter de Milán?

El partido entre AC Milán e Inter de Milán se llevará a cabo en el Estadio San Siro el 8 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 13:45 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ESPN en televisión o a través de Disney+ en plataforma de streaming.

AC Milan tras gol ccontra Cremonese I X:@acmilan
Últimos videos
Lo Último
10:33 Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
10:28 Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
10:03 ¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
09:37 ¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
09:23 F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
08:47 ¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
08:23 ¡Orgullo mexicano! Noel León sube al podio en su debut en la Fórmula 2
08:17 “Los jugadores no están dando el nivel para competir contra estos rivales”: Martín Varini estalla tras caer ante Pumas
07:44 Checo Pérez acepta la cruda realidad de Cadillac tras la Q1 en Australia
07:41 Efraín Juárez se enfoca en Pumas e ignora críticas
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Contra
07/03/2026
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
Box
07/03/2026
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
Futbol
07/03/2026
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
Futbol
07/03/2026
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
Fórmula 1
07/03/2026
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
Futbol
07/03/2026
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo