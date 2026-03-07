Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:19 - 06 marzo 2026
El histórico esteta, directivo y creativo de empresas como AAA pasa un momento duro

El mundo de la lucha libre recibió una noticia delicada sobre el estado de salud de Konnan. Y es que el histórico personaje del pancracio sufrió la amputación de una pierna tras enfrentar complicaciones médicas.

De acuerdo con información de El Planchitas, colaborador de RÉCORD, Carlos Santiago Espada —nombre real de Konnan— fue sometido a una operación en la que le amputaron una pierna, situación que ha generado preocupación entre aficionados y figuras de la industria.

Una figura histórica de la lucha libre

Konnan, de 62 años, es considerado una de las figuras más influyentes en la historia moderna de la lucha libre. A lo largo de su carrera destacó tanto en México como en Estados Unidos, convirtiéndose en una pieza clave dentro de empresas como AAA y WCW.

Además de su trayectoria como luchador, también ha tenido un papel importante detrás de escena como promotor, creativo y figura clave en el desarrollo de nuevos talentos.

Konnan dejará el hospital este jueves | MEXSPORT

Preocupación entre aficionados

Tras darse a conocer la información, aficionados y figuras del pancracio comenzaron a reaccionar en redes sociales, enviando mensajes de apoyo para una de las personalidades más influyentes del negocio.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que llevaron a la operación.

Konnan arremete contra fan durante investidura | CAPTURA

La noticia, sin embargo, ha generado impacto en la comunidad luchística, que reconoce en Konnan a una de las mentes más importantes que ha tenido la industria en las últimas décadas.

Konnan previo a una lucha
