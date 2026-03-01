Danhausen, el “Very Nice, Very Evil” que sorprende a WWE rumbo a WrestleMania 42

WWE sorprendió a todos al revelar a Danhausen, el excéntrico luchador estadounidense, como la sorpresa de Elimination Chamber 2026, emergiendo de la caja misteriosa en el Premium Live Event celebrado este fin de semana en el United Center.

¿Quién es Danhausen?

Donovan Danhausen, nacido el 17 de agosto de 1990 en Detroit, Michigan, es un luchador profesional conocido por su innovador personaje: una mezcla de horror, comedia y espectáculo que lo ha convertido en uno de los personajes más únicos del wrestling moderno.

Su personaje se presenta con pintura facial estilo terror, capa, movimientos teatrales y una actitud casi paródica del luchador demoníaco, describiéndose él mismo como “Conan O’Brien poseído por un demonio”. También tiene gestos distintivos, como lanzar “maldiciones” con sus dedos o bailar en medio de la acción de manera surrealista.

Danhausen debutando con la WWE | WWE

Su camino hasta WWE

Danhausen debutó en la lucha libre profesional el 18 de octubre de 2013 después de entrenar bajo Jimmy Jacobs y Truth Martini. Pasó años en el circuito independiente, en Ring of Honor (ROH) y posteriormente en All Elite Wrestling (AEW), donde firmó en 2022 y se ganó fama por su carisma y su gran base de seguidores.

Durante su etapa en AEW, Danhausen protagonizó momentos memorables como su participación en equipos junto a HOOK o con Orange Cassidy, e incluso ganó la Casino Tag Team Battle Royale en 2023. Sin embargo, lesiones y una falta de consistencia en la programación lo mantuvieron fuera de pantalla por largos periodos antes de su salida.

Danhausen debutando en AEW | AEW

Finalmente, en febrero de 2026, su contrato con AEW expiró y fue oficialmente removido del roster, lo que allanó su llegada a WWE.

Debut controvertido en WWE

La presentación de Danhausen en WWE no fue recibida con entusiasmo unánime: el público de Chicago reaccionó con abucheos en algunos momentos, aunque el impacto en redes fue enorme, con su segmento de debut acumulando cientos de miles de vistas en video.

En su entrada al ring, Danhausen incluso ofreció uno de sus característicos frascos de dientes al comentarista Michael Cole, una firma distintiva que ya forma parte de su identidad dentro y fuera del ring. Con su llegada, los segmentos de WWE serán más frescos y entretenidos, algo que les ha hecho falta en el tiempo reciente.