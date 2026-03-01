¡No bajan la guardia! Pumas entrenó este domingo y ya piensa en Toluca

Tras su más reciente compromiso ante Xolos, Pumas de la Universidad Nacional entrenó este domingo por la mañana con trabajo de recuperación y compensación, pensando ya en el duelo de este martes ante Toluca.

Toluca, prueba de fuego en Ciudad Universitaria

El siguiente obstáculo de los auriazules no será sencillo. Enfrente estarán al Toluca, el actual bicampeón de la Liga MX, un equipo que también marcha invicto y que ha mostrado contundencia en el arranque del torneo.

Los Universitarios saben que el partido del martes puede marcar el rumbo del campeonato. En casa y con su gente, Pumas buscará imponer condiciones ante un rival que presume solidez defensiva y dinamismo en ataque.

Será un choque directo entre dos escuadras que todavía no conocen la derrota, un duelo que promete intensidad desde el silbatazo inicial.

Juninho dio el empate para Pumas ante Xolos | IMAGO7

La fortaleza del Olímpico, la clave

En los últimos duelos recientes, Pumas ha brillado como local ante Toluca.

El 10 de enero de 2022, ganó 5-0.

El 16 de abril de 2023, se impuso 3-1.

El 18 de agosto de 2023, empataron 1-1.

El 29 de enero de 2025, otra vez empataron 1-1.

Este dato cobra fuerza en el Clausura 2026: Toluca, como visitante, suma dos victorias y dos empates, igual que Pumas en CU, lo que convierte este encuentro en un duelo de invictos, listo para definir un rumbo en el torneo.