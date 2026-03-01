Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jesús Gallardo se burla de Ledezma tras victoria del Toluca sobre Chivas

Jesús Gallardo celebrando su gol ante Chivas | MexSport
01 marzo 2026
Los Escarlatas se quedaron con el triunfo en el Nemesio Diez

La victoria del Toluca por 2-0 sobre CD Guadalajara en el Estadio Nemesio Diez no solo dejó tres puntos importantes para los escarlatas, sino también una imagen que rápidamente se volvió viral. Jesús Gallardo protagonizó un gesto que fue interpretado como burla hacia un rival, imitando un festejo que días atrás había dado de qué hablar.

¿Cómo ocurrió el gesto?

Todo ocurrió tras el silbatazo final, cuando el lateral del Toluca realizó el ademán de contar con la mano “1-2-3, tres puntos a la bolsa” y luego llevarla al bolsillo, una celebración que había sido ejecutada previamente por Richard Ledezma en un partido frente al Club América. Aquella ocasión generó controversia por la carga provocadora del gesto.

Luis Romo salió lesionado ante Toluca | IMAGO7

La repetición del ademán por parte de Gallardo no pasó desapercibida. Las cámaras captaron el momento en que, tras la victoria escarlata, el jugador realizó la señal en dirección a un futbolista rojiblanco, en clara alusión al triunfo conseguido en casa.

En redes sociales, el gesto encendió el debate entre aficionados de ambos equipos. Mientras seguidores del Toluca celebraron la actitud desafiante de su jugador, desde el entorno de Chivas se calificó como una falta de respeto innecesaria tras el resultado adverso.

Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT

El contexto del partido también influyó en la tensión. Toluca fue superior en varios lapsos del encuentro y logró reflejarlo en el marcador con un sólido 2-0. La intensidad en el campo se trasladó al ambiente posterior, donde cualquier gesto adquirió mayor significado.

La referencia al festejo de Ledezma ante América añadió un ingrediente extra a la polémica. Aquella celebración ya había sido vista como una provocación simbólica, por lo que su réplica por parte de Gallardo pareció un mensaje directo dentro del competitivo entorno de la Liga MX.

Toluca vuelve a los primeros planos 

Más allá de la controversia, el triunfo consolida al Toluca en la parte alta de la tabla y refuerza la confianza del plantel. Gallardo, uno de los elementos de experiencia del equipo, asumió el protagonismo tanto por su desempeño en el campo como por su gesto final.

Jugadores de Chivas le reclaman al árbitro | MexSport

El Nemesio Diez fue testigo no solo de una victoria importante, sino también de un capítulo más en la narrativa emocional del futbol mexicano. La celebración de Gallardo, imitando el “1-2-3 a la bolsa”, quedará como una de las imágenes más comentadas de la jornada, alimentando la rivalidad y el debate entre aficiones.

