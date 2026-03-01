Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha

Toro Fernández ante Monterrey l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 21:11 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Guillermo Pacheco Larios rectificó y anuló la anotación en la Sultana del Norte

Momento insólito se vivió en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX cuando Guillermo Pacheco Larios concedió el gol a favor de Cruz Azul ante Rayados; sin embargo, el balón había salido de la cancha, segundos después anuló el gol.

¿Cómo fue la jugada?

El momento en los primeros minutos de la segunda parte que una jugada por la banda de la izquierda terminó por puntear el Toro Fernández que fue rechazado por Mochis Cárdenas y se terminó por meter las redes encendiendo la polémica.

Balón salió del campo l CAPTURA

De primera intención el silbante señaló gol válido; sin embargo, los reclamos se protagonizaron de inmediato por parte de los regiomontanos que después de unos segundos el propio árbitro notificó que el balón rebasó la línea de fuera con la ayuda del VAR.

Tras la confirmación los rivales respiraron con tranquilidad con el resultado momentáneo de 0-1; pero, sería poco la felicidad minutos después llegaría el segundo tanto de La Máquina por conducto de Palavecino que sacaría un disparo lejano sorprendiendo a la defensa y al arquero que quedó estático. 

Una de cal y una de arena

El silbante Guillermo Pacheco se vio envuelto en una acción dudosa que, por momentos, pareció un penal claro, pero terminó resolviendo de la mejor manera dentro del área del Cruz Azul en los minutos finales de la primera parte. 

La jugada se produjo tras un centro peligroso enviado desde la banda derecha por el conjunto regiomontano. En el corazón del área, entre un tumulto de jugadores, el balón impactó en un defensor cementero, provocando la inmediata reacción de los futbolistas de Monterrey que levantaron los brazos pidiendo la sanción máxima.

La jugada bien marcada en el Monterrey vs Cruz Azul l CAPTURA

A primera apreciación la acción parecía una posible mano, pues el esférico cambió ligeramente de trayectoria en medio de la multitud. El estadio se desató en reclamos mientras los jugadores rodeaban al árbitro, buscando influir en la decisión en un momento clave del encuentro.

Sin embargo, Pacheco mostró serenidad y permitió que la jugada continuara. Posteriormente, apoyado en la repetición televisiva y en la comunicación con el VAR, se confirmó que el balón había impactado en la zona del hombro del defensor celeste. Al final del encuentro tuvo otra en donde había señalado penal pero Ditta fue sujetado por el atacante y rectificó su decisión.

Últimos videos
Lo Último
21:22 ¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
21:11 ¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
20:59 ¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
20:47 De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
20:43 ¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
20:33 ¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
20:08 ¡Tiene nuevo DT! Costa Rica anuncia el reemplazo de Miguel Herrera
20:08 ¡Regreso en todo lo alto! AJ Lee vence a Becky Lynch y gana el Campeonato Intercontinental de WWE
19:46 Hansi Flick se mantiene positivo para lograr una remontada ante Atlético de Madrid
19:40 ¡3 puntos de oro! Puebla vence de último minuto al Atlético de San Luis
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
Futbol
28/02/2026
¡Nuevo líder! Cruz Azul vence a Monterrey con gol incluido de Rotondi
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
Futbol
28/02/2026
¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
Futbol
28/02/2026
¡Gol con todo y caída! Así fue la curiosa anotación de Palavecino ante Rayados
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
Lucha
28/02/2026
De la cancha al ring: Pavel Pardo se une a Penta y Rey Fénix en Chicago
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
Futbol
28/02/2026
¿Penalti no marcado a Rayados? Esto sucedió en el área de Cruz Azul
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González
Empelotados
28/02/2026
¡Otra vez no! La reacción de Christian Martinoli al segundo gol anulado de Hormiga González