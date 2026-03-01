¡Insólito! Árbitro decreta gol a favor del Cruz Azul cuando balón había salido de la cancha

Momento insólito se vivió en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX cuando Guillermo Pacheco Larios concedió el gol a favor de Cruz Azul ante Rayados; sin embargo, el balón había salido de la cancha, segundos después anuló el gol.

¿Cómo fue la jugada?

El momento en los primeros minutos de la segunda parte que una jugada por la banda de la izquierda terminó por puntear el Toro Fernández que fue rechazado por Mochis Cárdenas y se terminó por meter las redes encendiendo la polémica.

Balón salió del campo l CAPTURA

De primera intención el silbante señaló gol válido; sin embargo, los reclamos se protagonizaron de inmediato por parte de los regiomontanos que después de unos segundos el propio árbitro notificó que el balón rebasó la línea de fuera con la ayuda del VAR.

Tras la confirmación los rivales respiraron con tranquilidad con el resultado momentáneo de 0-1; pero, sería poco la felicidad minutos después llegaría el segundo tanto de La Máquina por conducto de Palavecino que sacaría un disparo lejano sorprendiendo a la defensa y al arquero que quedó estático.

Una de cal y una de arena

El silbante Guillermo Pacheco se vio envuelto en una acción dudosa que, por momentos, pareció un penal claro, pero terminó resolviendo de la mejor manera dentro del área del Cruz Azul en los minutos finales de la primera parte.

La jugada se produjo tras un centro peligroso enviado desde la banda derecha por el conjunto regiomontano. En el corazón del área, entre un tumulto de jugadores, el balón impactó en un defensor cementero, provocando la inmediata reacción de los futbolistas de Monterrey que levantaron los brazos pidiendo la sanción máxima.

La jugada bien marcada en el Monterrey vs Cruz Azul l CAPTURA

A primera apreciación la acción parecía una posible mano, pues el esférico cambió ligeramente de trayectoria en medio de la multitud. El estadio se desató en reclamos mientras los jugadores rodeaban al árbitro, buscando influir en la decisión en un momento clave del encuentro.