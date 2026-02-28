¡Súper Sábado! América, Chivas y Cruz Azul con compromisos importantes en la Jornada 8 del Clausura 2026

Qué bonito es un día lleno de futbol. La Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX ya comenzó, con su tradicional Viernes Botanero, sin embargo, uno de los platillos fuertes será el Súper Sábado, que contará con encuentros de América, Chivas y Cruz Azul.

Tres de los llamados cuatro grandes no tendrán partidos cualquiera, pues ya a mitad del torneo, los duelos comienzan a ser más duros y disputados. El primero en tener actividad será el líder del campeonato, el Rebaño Sagrado.

Charly Rodríguez le dio la victoria a La Máquina en contra de Chivas | Imago7

Chivas contra 'la más fea'

El conjunto de Gabriel Milito logró algo que hasta hace unos torneos era impensado en Verde Valle, estabilidad y buen futbol. El comienzo del Clausura 2026 fue espectacular, y aunque perdieron el invicto la jornada anterior contra Cruz Azul, los Rojiblancos son uno de los favoritos para la Liguilla.

Sin embargo, el reto que tendrán será uno de los más complejos del certamen, pues no se enfrentarán a cualquier equipo, sino al Bicampeón, y el mismísimo Infierno. Toluca recibirá al Rebaño Sagrado con la intención de robarle los tres puntos y seguir escalando en la Tabla.

Ángel Sepúlveda tras su gol con Chivas ante Cruz Azul | IMAGO7

Cruz Azul contra un equipo sin alma

Por su parte, el actual tercer lugar del campeonato se enfrentará a Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA. Los de Nicolás Larcamón comenzaron de manera floja el Clausura 2026, pero su duelo ante Chivas fue ese estirón necesario para trascender.

La Máquina está aceitada y buscará esa Décima a como dé lugar, razón por lo cual hará todo lo posible para hacer de La Pandilla una nueva víctima. Los de Domènec Torrent viven uno de los momentos más oscuros en los últimos meses, algo que tendrá que ser aprovechado por Cruz Azul.

Toro Fernández celebrando gol ante Chivas l IMAGO7

América vs Tigres, ¿última oportunidad para demostrar que los de Coapa son de verdad?

El último partido de la Jornada 8 será entre América y Tigres, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas volvieron a ganar, pero dejaron dudas, pues derrotaron a un débil Puebla en la cancha del Cuauhtémoc.

Por su parte, Tigres perdió ante Pachuca en El Volcán, por lo que no buscan quien se las hizo, sino quien se las pague. En los último años, el duelo entre los de la U de Nuevo Léon y los Azulcremas se ha convertido en un estelar, dado al nivel económico de ambos planteles.