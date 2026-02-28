Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad

Gillette Stadium | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:33 - 27 febrero 2026
El gobierno local fijó el 17 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo

Aunque a nivel internacional se promociona como la sede de Boston, los partidos de la Copa del Mundo 2026 están programados en el Gillette Stadium, inmueble ubicado en Foxborough, a 32 kilómetros del centro de la ciudad. El estadio, casa de los New England Patriots y propiedad del Kraft Group, enfrenta ahora un conflicto que podría poner en duda la realización de los encuentros si no se resuelve el financiamiento de la seguridad.

El problema radica en los 7.8 millones de dólares estimados para cubrir servicios policiales y medidas de seguridad pública durante el torneo. Para Foxborough, esta cifra representa cerca del 7% de su presupuesto anual y supera más de la mitad de su gasto ordinario en seguridad, lo que ha generado una postura firme por parte de las autoridades locales.

Gillette Stadium | IMAGO7

¿Quién debe pagar la seguridad del Mundial 2026 en Foxborough?

El conflicto gira en torno a qué entidad debe asumir el costo: la FIFA, el comité anfitrión de Boston o el Kraft Group, encabezado por Robert Kraft. Hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado que cubrirá el monto total requerido para garantizar la seguridad en el Gillette Stadium.

Bill Yukna, presidente de la Junta de Selectos de Foxborough, fue contundente al señalar que no es responsabilidad del pueblo asumir ese gasto. En entrevista con Bloomberg, dejó clara la postura de la localidad: el presupuesto municipal no será utilizado para financiar un evento de esta magnitud.

Copa del Mundo 2026 | AP

La situación es delicada porque, si nadie asume el pago, Foxborough podría negar la licencia de entretenimiento indispensable para disputar los encuentros del Mundial 2026. Sin ese permiso, la sede no podría albergar los partidos programados para junio.

El gobierno local fijó el 17 de marzo como fecha límite para alcanzar un acuerdo. De no resolverse antes de ese día, el tiempo sería insuficiente para contratar personal, coordinar operativos e instalar la infraestructura necesaria para un evento de alcance internacional.

Trionda, balón del Mundial 2026 | IMAGO7

La esperanza: fondos federales a través de FEMA

En medio del conflicto, surge una posible solución. Massachusetts solicitó 46 millones de dólares en fondos federales para cubrir necesidades de seguridad vinculadas al torneo, a través de la Federal Emergency Management Agency (FEMA), como parte del Programa de subvenciones de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, los recursos aún no han sido aprobados. Un portavoz de FEMA confirmó que la solicitud se encuentra en las etapas finales de revisión, pero hasta ahora no se han otorgado fondos. Mientras tanto, Foxborough mantiene su postura firme: no pagará los 7.8 millones de dólares con recursos locales, lo que mantiene en incertidumbre la sede del Mundial 2026 en el Gillette Stadium.

¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
