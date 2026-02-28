49ers apuestan por México: lanzan programa para llevar el flag football a más de 8 mil escuelas

Los San Francisco 49ers dieron un paso firme en su vínculo con México al presentar su nueva iniciativa de desarrollo juvenil, un programa que busca integrar formalmente el flag football dentro de la materia de educación física en escuelas del país.

La organización invitó a RÉCORD a conocer de primera mano este proyecto, cuyo objetivo es claro: convertir al flag football en una herramienta formativa dentro del entorno escolar y aumentar la participación de niñas y niños en un deporte que continúa creciendo a nivel internacional.

Una alianza entre aulas y deporte

Para esta presentación se convocó a profesores de educación física de distintas partes de la República Mexicana, además de jóvenes que participaron en una clínica demostrativa para conocer la metodología que se implementará en sus respectivas escuelas.

Entrenadores y miembros del staff detallaron el plan de enseñanza, enfocado en generar una mancuerna sólida entre alumnos y docentes para profesionalizar la práctica desde edades tempranas.

Actualmente, 15 escuelas ya están confirmadas dentro del programa; sin embargo, la meta es ambiciosa: alcanzar más de 8,700 institutos en todo el país.

Embajadores con experiencia NFL

El evento contó con la presencia de Isaac Alarcón, actual jugador de los 49ers, y Alfredo Gutiérrez, exintegrante de la franquicia, quienes compartieron su experiencia y motivaron a los jóvenes asistentes.

Gutiérrez destacó el impacto que puede tener este respaldo en las nuevas generaciones, mientras que Alarcón envió un mensaje centrado en la perseverancia, la fe y la paciencia como valores fundamentales para alcanzar metas deportivas.

El papel clave de los coaches

Una de las figuras centrales fue Kelly Coach, referente del flag football en México, quien encabezó la demostración final combinando enseñanza práctica para estudiantes y docentes.

Durante su intervención, subrayó que el desarrollo del deporte depende en gran medida de quienes están día a día en el campo, sembrando disciplina y valores en cada entrenamiento.

Un paso más hacia la consolidación

La jornada cerró con una fotografía grupal en Los Cabos, donde jóvenes y entrenadores reafirmaron el compromiso de impulsar el flag football desde las aulas.

Con una meta nacional clara y el respaldo de una de las franquicias más emblemáticas de la NFL, el proyecto apunta a consolidar al flag football como parte fundamental de la formación deportiva en México.