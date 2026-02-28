Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Suspenden juego de Liga de Expansión por falla eléctrica en el estadio

Estadio Marte R. Gómez | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:48 - 27 febrero 2026
El encuentro entre Correcaminos y Tapatío se disputará el día sábado 28 de febrero, en un horario especial

El encuentro entre Correcaminos UAT y CD Tapatío, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga de Expansión MX, fue suspendido debido a una falla eléctrica en el Estadio Marte R. Gómez.

Parte de los trabajos en el Estadio Marte R. Gómez | ESPECIAL

Fue aproximadamente una hora antes del arranque del duelo cuando el conjunto local informó, a través de su área de comunicación, que por “causas ajenas al club y con aval de la Liga de Expansión MX, el juego ha sido pospuesto”.

¿Qué pasó en el Estadio Marte R. Gómez?

Desde el día anterior se habían observado trabajos en las instalaciones eléctricas del inmueble; incluso, se solicitó una pieza del sistema a la ciudad de Monterrey. Sin embargo, no quedó lista a tiempo para garantizar que el partido se desarrollara con normalidad.

A las afueras del estadio ya se encontraban algunos aficionados del equipo victorense listos para ingresar al encuentro.

Balón Liga de Expansión | IMAGO7

Más tarde, la propia Liga de Expansión MX dio a conocer que el compromiso se disputará este sábado 28 de febrero a las 9:00 horas, en el mismo escenario. Asimismo, informó que el caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para los efectos correspondientes.

Con información de Daniel Vázquez

Correcaminos UAT | ESPECIAL
