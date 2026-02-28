Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cruz Azul presume a sus seleccionados mexicanos tras amistoso ante Islandia

Ramiro Pérez Vásquez 19:52 - 27 febrero 2026
La Máquina posteó par de imagenes con Erik Lira y Carlos Rodríguez

La Máquina del Cruz Azul sigue con la moral en lo más alto tras imponerse en la reciente fecha de la Liga MX al CD Guadalajara, ahora buscará mantener el buen ritmo cuando visite al Monterrey; mientras esto pasa, el equipo no ha dudado en presumir a sus dos figuras Erik Lira y Carlos Rodríguez.

Fue a través de un posteo en la cuenta oficial de X del equipo que presumieron ambos jugadores quienes regresaron después de tener participación con la Selección Mexicana en el amistoso ante Islandia, duelo disputado en el Estadio Corregidora de Querétaro. 

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul | IMAGO7

“De vuelta nuestro seleccionado” fue el encabezado de la publicación acompañado de emojis con la bandera de México, una Máquina y un corazón en tono celeste con las figuras en las instalaciones de La Noria en preparación para el próximo juego del cuadro capitalino. 

¿Exigen a Charly Rodrígez en el Tri? 

Cabe mencionar, que tras el pasado juego ante Chivas Nicolás Larcamón dejó un llamado a Javier Aguirre con respecto a Charly Rodríguez al asegurar que sería "ilógico" dejarlo fuera de una convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. 

Esto luego de que Javier Aguirre, actual entrenador tricolor, mencionara que observará a opciones como Obed Vargas y Álvaro Fidalgo, quienes compiten en la misma posición: "Respeto mucho a Javier Aguirre, pero sería ilógico no tener a Charly Rodríguez en esa convocatoria".

Charly Rodríguez le dio la victoria a la Máquina en contra de Chivas | Imago7

¿Cómo le fue al Tri ante Islandia?

La Selección Mexicana venció 4-0 a su similar de Islandia en el Estadio Corregidora. La noche fue especial para Hormiga González y Richard Ledezma, quienes hicieron su primer gol con la camiseta del Tricolor.

Sin embargo, Erik Lira también fue uno de los protagonistas dentro del terreno de juego; primero, en una jugada que inició el jugador del Cruz Azul, con un pase largo que recibió Jesús Gallardo, asistiendo para La Hormiga, en donde solo empujó el esférico.

Toni Amor, asistente de Javier Aguirre, no dejará a la Selección Mexicana | MEXSPORT

Este juego representó el último de la Selección Mexicana sin jugadores que militan en el Viejo Continente a partir de los próximos juegos ya podrán contar con sus mejores jugadores para duelos ante Portugal y Bélgica en primera instancia. 

