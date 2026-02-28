Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Miguel Layún se lanza contra detractores de Fidalgo para que juegue con el Tri: “¿Zidane de dónde es?”

Rota Fidalgo Selección Mexicana
¿Fidalgo en Selección Mexicana?
Ramiro Pérez Vásquez 20:59 - 27 febrero 2026
El exjugador del América defendió al naturalizado mexicano

Álvaro Fidalgo ha sido uno de los temas principales en el entorno del futbol mexicano debido a su naturalización y su posible llamado con la Selección Mexicana con miras para disputar la Copa del Mundo 2026 entre vistos buenos y los detractores han ocasionado un vaivén de comentarios.

Sin embargo, en esta ocasión ha salido Miguel Layún con contundentes declaraciones sobre el mediocampista y ha puesto como ejemplo a una de las máximas estrellas del futbol mundial como lo es Zinedine Zidane que se naturalizó y jugó para Francia. 

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Rayo Vallecano | AFP

“¿Qué otra selección te puedo decir? Portugal… A ver, ¿cuántas selecciones europeas no están llenas de marroquís…?”, arrancó mencionando después de su participación en el Abierto Mexicano de Tenis donde cayó derrotado. 

Layún fue contundente al referirse al exjugador del Real Madrid: “Bueno, Zidane, ¿de dónde es Zidane? ¡Argelia! Entonces, ¿por qué a Zidane lo alabamos en Francia y en México no podemos tener el placer de tener a un naturalizado que nos de lo que no tenemos”.

Finalmente, el ahora presidente de la Kings League Americas resaltó y con contundencia que quiere a Fidalgo en la Selección Mexicana al ser nuevamente cuestionado por un reportero entre los medios de comunicación en Acapulco. 

Fidalgo, mediocampista del Betis | Grosby Group

¿Cuándo podría jugar Fidalgo con el Tri? 

Álvaro Fidalgo ya se encuentra disponible para ser seleccionable por Javier Aguirre, todo indica que sería para la próxima Fecha FIFA de marzo para los partidos ante Portugal y Bélgica, el primero de ellos en la reinauguración del Estadio Azteca.

Todo esto tras realizarse los trámites necesarios ante la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) logró conseguir la documentación que llevará a Álvaro Fidalgo, a la Selección Mexicana. Con esto, el volante podrá ser parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo y con miras a poder jugar la Copa del Mundo.

Álvaro Fidalgo con el jersey conmemorativo del Betis | X:@ RealBetis

FIFA reconoce el cambio 

La FIFA reconoció el movimiento del futbolista al poner su cambio a la Selección Mexicana dentro de la página que registra el cambio de Asociación de los jugadores en el mundo. La lista registra a los jugadores que han transferido su afiliación a una nueva federación miembro para poder participar con sus selecciones representativas.

