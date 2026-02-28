¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?

El CD Guadalajara se mide al Toluca en la continuación de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX y que promete ser uno de los platillos más fuertes de esta fecha: Chivas llega en busca de revancha y los Escarlatas con la mirada puesta en mantener el invicto.

¿Cómo llegan?

Las Chivas llegan tras verse frenados por el Cruz Azul en la séptima fecha. La Máquina se impuso 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño.

Guadalajara intentó asumir el protagonismo, moviendo la pelota y buscando profundidad por las bandas, pero careció de contundencia en el último toque. Gabriel Fernández abriría el marcador en el primer tiempo, en los últimos minutos Ángel Sepúlveda le anotó a su exequipo venciendo a Andrés Gudiño.

Luis Romo, jugador de Chivas, regresa a las convocatorias | IMAGO7

Sin embargo, Cruz Azul no se quedó atrás y con una asistencia de Palavecino Charly Rodríguez le dio el gol del triunfo cementero. Triunfo suficiente para acercarse más al Rebaño que sigue manteniendo el liderato en el Clausura 2026.

Por su parte, el Toluca rescató la victoria en el encuentro ante Necaxa, gracias al doblete de Paulinho y uno más de Federico Pereira, los Diablos dejaron el marcador 0-3 para sumar unidades importantes que los dejan en los primeros puestos de la tabla.

Alexis Vega y Marcel Ruíz en un partido de Toluca | Imago7

¿Cuáles son sus antecedentes?

Chivas y Choriceros ostentan un historial amplio dentro del futbol mexicano, incluso con una Final disputada hace cerca de 20 años, es por eso que hoy en RÉCORD recordamos cómo han sido las últimas cinco visitas del Rebaño al Nemesio Diez en donde los números no le favorecen del todo.

De los últimos cinco partidos en suelo mexiquense el Guadalajara registra cuatro empates y una derrota (1-1 J10/CL22), (0-0 J12/AP22), (1-1 J10/AP23), (0-0 4tos/CL24) y (2-1 J7/CL25), la derrota más recientes fue el 15 de febrero de 2025 cuando el Rebaño terminó cayendo 2-1 con autogol de Hugo Camberos sobre el agregado.

Toluca vs Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2024 l IMAGO7

Todo está listo para el juego en el Nemesio Diez entre el Toluca y Chivas que se disputará este 28 de febrero en punto de las 17:00 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Azteca 7 y FOX ONE, además del minuto a minuto desde RÉCORD.com.

Fecha: 28 de febrero

Hora: 17:00

Estadio: Nemesio Diez