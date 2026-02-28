Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?

Toluca vs Chivas de la J8 del CL2026 l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 22:10 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño se mete a la casa del Bicampeón de la Liga MX

El CD Guadalajara se mide al Toluca en la continuación de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX y que promete ser uno de los platillos más fuertes de esta fecha: Chivas llega en busca de revancha y los Escarlatas con la mirada puesta en mantener el invicto. 

¿Cómo llegan? 

Las Chivas llegan tras verse frenados por el Cruz Azul en la séptima fecha. La Máquina se impuso 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño.

Guadalajara intentó asumir el protagonismo, moviendo la pelota y buscando profundidad por las bandas, pero careció de contundencia en el último toque. Gabriel Fernández abriría el marcador en el primer tiempo, en los últimos minutos Ángel Sepúlveda le anotó a su exequipo venciendo a Andrés Gudiño.

Luis Romo, jugador de Chivas, regresa a las convocatorias | IMAGO7

Sin embargo, Cruz Azul no se quedó atrás y con una asistencia de Palavecino Charly Rodríguez le dio el gol del triunfo cementero. Triunfo suficiente para acercarse más al Rebaño que sigue manteniendo el liderato en el Clausura 2026.

Por su parte, el Toluca rescató la victoria en el encuentro ante Necaxa, gracias al doblete de Paulinho y uno más de Federico Pereira, los Diablos dejaron el marcador 0-3 para sumar unidades importantes que los dejan en los primeros puestos de la tabla.

Alexis Vega y Marcel Ruíz en un partido de Toluca | Imago7

¿Cuáles son sus antecedentes?

Chivas y Choriceros ostentan un historial amplio dentro del futbol mexicano, incluso con una Final disputada hace cerca de 20 años, es por eso que hoy en RÉCORD recordamos cómo han sido las últimas cinco visitas del Rebaño al Nemesio Diez en donde los números no le favorecen del todo.

De los últimos cinco partidos en suelo mexiquense el Guadalajara registra cuatro empates y una derrota (1-1 J10/CL22), (0-0 J12/AP22), (1-1 J10/AP23), (0-0 4tos/CL24) y (2-1 J7/CL25), la derrota más recientes fue el 15 de febrero de 2025 cuando el Rebaño terminó cayendo 2-1 con autogol de Hugo Camberos sobre el agregado.

Toluca vs Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2024 l IMAGO7

Todo está listo para el juego en el Nemesio Diez entre el Toluca y Chivas que se disputará este 28 de febrero en punto de las 17:00 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Azteca 7 y FOX ONE, además del minuto a minuto desde RÉCORD.com.

Fecha: 28 de febrero

Hora: 17:00

Estadio: Nemesio Diez 

Transmisión: Azteca 7 y FOX ONE

Últimos videos
Lo Último
22:30 Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
22:24 ¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
22:10 ¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
22:10 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
21:39 ¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
21:28 Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
21:24 Mazatlán sorprende y vence por la mínima a Pachuca
21:12 Del Potro, cauto pero ilusionado: “Vamos con todo el corazón para que Argentina sea campeona en 2026”
20:59 Miguel Layún se lanza contra detractores de Fidalgo para que juegue con el Tri: “¿Zidane de dónde es?”
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
Contra
27/02/2026
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
Futbol
27/02/2026
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
Empelotados
27/02/2026
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
Futbol
27/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Futbol
27/02/2026
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
Contra
27/02/2026
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo