¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora

Santos tenía la oportunidad de romper la mala racha de 2 años sin ganar de visitante en el mismo Estadio donde ganó la última vez de visita, pero Querétaro está en busca de salir de la parte baja de la tabla de la Liga MX.

Un primer tiempo movido y polémico

La mayor parte de las acciones sucedieron en la primera parte, ya que ambas escuadras empezaron con todo. Primero fue Mateo Coronel quien puso por delante a los locales, seguido de un polémico penal que Di Yorio transformó en gol.

El partido se jugaba con intensidad, y 7 minutos después Santiago Homenchenko no fallaba desde los 11 pasos, poniendo en ventaja a Los Gallos. Todo parecía que nos iríamos con ese marcador al descanso, pero en el tiempo agregado Carlos Gruezo empataba el marcador.

Gol de Coronel ante Santos | MexSport

El marcador ya no se movió

En la parte complementaria empezó con la misma intensidad con la que terminó el primer episodio, pero los arqueros tuvieron un papel protagónico para que el marcador ya no se moviera a favor de nadie.

Lo que sí sucedió fue el conato de bronca que hubo de parte de los Santos; Di Yorio y Carlos Gruezo se fueron expulsados, dejando a los laguneros con 9 jugadores, pero a pesar de tal ventaja numérica, Los Gallos no pudieron anotar otro gol.

Disputa entre Querétaro y Santos | MexSport

Santos sigue en el sótano de la Liga MX y sigue aumentando su racha sin victoria como visitante, mientras que Querétaro sigue sin sumar y se aleja cada vez más el sueño de una posible Liguilla.