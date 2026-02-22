León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa

León derrotó de manera contundente 2-1 a Santos Laguna, equipo que no levanta y cada vez se le complica más si quiere jugar bien al futbol.

El partido comenzó con gol al minuto 1: Daniel Arcila ejecutó un tiro libre de media distancia producto de una falta y la clavó sin problemas en el arco de Carlos Acevedo.

Santos intentó reaccionar en el partido e intentaba un tiro desde media luna ejecutado por Aldo López. Jordan García se elevó a segundo poste y logró desviar el balón.

Santos busca salir del fondo de la tabla | Imago7

La desgracia llegó para Los Guerreros después de un tiro de esquina por derecha, Barreiro no alcanzó a cabecear, pero el balón rebotó en la mano de Carlos Gruezo de Santos. El árbitro revisó la jugada y determinó penal en favor de La Fiera.

Díber Cambindo fue el encargado de cobrar el tiro desde los 11 pasos, el cual concretó sin problemas y puso el 2-0 en favor de León.

Los de La Comarca sufrieron pasajes desorganizados y nada efectivos. Kevin Palacios no conectó un centro teniendo a todo el equipo metido en el área rival.

El gol de Santos llegó por fin después de una disputa de balón en medio campo. Kevin Palacios puso un pase peinado de cabeza a Ezequiel Bullaude que se descolgó y logró encarar a Jordan García para poner el primero para los visitantes. El partido terminó 2-1 en favor de León.

¿Qué sigue para León y para Santos?

