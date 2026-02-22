Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa

Santos Laguna se ubica en el lugar 18 del Clausura 2026 | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 22:57 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Fiera se impuso en su campo, pese a la respuesta de los Guerreros

León derrotó de manera contundente 2-1 a Santos Laguna, equipo que no levanta y cada vez se le complica más si quiere jugar bien al futbol.

Santos Laguna no levanta y cae ante León | IMAGO7

El partido comenzó con gol al minuto 1: Daniel Arcila ejecutó un tiro libre de media distancia producto de una falta y la clavó sin problemas en el arco de Carlos Acevedo.

Santos intentó reaccionar en el partido e intentaba un tiro desde media luna ejecutado por Aldo López. Jordan García se elevó a segundo poste y logró desviar el balón.

Santos busca salir del fondo de la tabla | Imago7

La desgracia llegó para Los Guerreros después de un tiro de esquina por derecha, Barreiro no alcanzó a cabecear, pero el balón rebotó en la mano de Carlos Gruezo de Santos. El árbitro revisó la jugada y determinó penal en favor de La Fiera.

Díber Cambindo fue el encargado de cobrar el tiro desde los 11 pasos, el cual concretó sin problemas y puso el 2-0 en favor de León.

Los de La Comarca sufrieron pasajes desorganizados y nada efectivos. Kevin Palacios no conectó un centro teniendo a todo el equipo metido en el área rival.

El gol de Santos llegó por fin después de una disputa de balón en medio campo. Kevin Palacios puso un pase peinado de cabeza a Ezequiel Bullaude que se descolgó y logró encarar a Jordan García para poner el primero para los visitantes. El partido terminó 2-1 en favor de León.

¿Qué sigue para León y para Santos?
Querétaro viene de perder el Clásico de la 57 | Imago7

Después de este resultado que termina por hundir a los laguneros, el conjunto de León enfrentará a Necaxa en la fecha 8 del Clausura 2026, mientras que Santos enfrentará a Gallos Blancos de Querétaro.

Últimos videos
Lo Último
23:02 Propuesta de matrimonio protagoniza el medio tiempo entre Cruz Azul y Chivas
23:00 Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
22:57 León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa
22:49 ‘Se fue un grande’: Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento
22:41 Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
22:35 ¿Gol no debió contar? Toro Fernández y su polémico salto sobre Campillo
22:20 Guillermo Abascal estalla contra el VAR tras la derrota ante Atlas
21:50 Diego Cocca destacó la fortaleza en casa y apunta a mejorar de visitante
21:44 Afición de Cruz Azul hace pesar su casa con abucheos a Chivas
21:31 Luto en el deporte mexicano: Muere Jesús Sommers, el “Rey del Hit”
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
Propuesta de matrimonio protagoniza el medio tiempo entre Cruz Azul y Chivas
Futbol
21/02/2026
Propuesta de matrimonio protagoniza el medio tiempo entre Cruz Azul y Chivas
Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
Futbol
21/02/2026
Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa
Futbol
21/02/2026
León se aprovecha de Santos y saca la victoria en casa
‘Se fue un grande’: Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento
Contra
21/02/2026
‘Se fue un grande’: Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento
Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
Futbol
21/02/2026
Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
¿Gol no debió contar? Toro Fernández y su polémico salto sobre Campillo
Futbol
21/02/2026
¿Gol no debió contar? Toro Fernández y su polémico salto sobre Campillo