Futbol

¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son

Carlos Vela, en su etapa como jugador del LAFC | MEXSPORT
Emiliano Arias Pacheco 18:35 - 21 febrero 2026
El exjugador mexicano estuvo en exclusiva con MLS en español y enalteció la calidad humana del surcoreano

Carlos Vela se retiró del futbol y dejó en el camino a millones que crecieron enamorados de su exquisito toque de bola, aunque los más afectados fueron los aficionados de Los Angeles FC. 'La Hiena' se convirtió en un ídolo del equipo angelino, aunque después de tanto llorar por el mexicano, Heung-min Son se convirtió en un nuevo salvador. 

Es por eso que, gracias a una entrevista que concedió Vela al portal en español de la MLS, el exfutbolista mexicano destacó la calidad humana del exjugador del Tottenham. Vela destacó la gran forma de ser del surcoreano, además de su cariño por esa 'ayudita' que recibió México en el Mundial de Rusia 2018, de la mano de Son.

Heung-min Son con LAFC | MEXSPORT

Últimamente, Son está muy ligado a mí y es algo muy positivo. Creo que es un gran jugador para empezar. Lo poco que lo he conocido, es una gran persona y pues para México, obviamente, con esa ayuda que nos dio en el Mundial de Rusia. Siempre va a ser bienvenido a nuestro país, obviamente le tenemos mucho afecto; es lo bonito del futbol, crea esas conexiones de la nada, ayuda a que gente que igual no sabía quién era Son pudiera saber quién es y seguirlo a partir de ahí", comentó Vela.

Son fue parte importante para el avance a Octavos de Final en el Mundial de Rusia 2018 para la Selección Mexicana, pues anotó uno de los dos goles que eliminó a Alemania de aquella Copa del Mundo. Pese a la desastrosa derrota ante Suecia, el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio llegó a la fase de eliminación directa ante Brasil, aunque el triste final lo conocemos todos.

Heung-min Son con LAFC | MEXSPORT

¿Qué más dijo Carlos Vela sobre Heung-min Son?

El exjugador del Arsenal, Real Sociedad y demás destacó que aunque no tenía el placer de conocer a Son en persona, siempre creyó que era un gran ser humano. Vela sentenció que gracias a su estadía en Los Ángeles, Estados Unidos, pudo conocer más a fondo al jugador surcoreano.

Ahora, estando en Los Ángeles, para mí, es algo bueno, poder verlo más seguido, en entrenamientos, en partidos; poder ver un poco más su cultura. Es de esas personas que sin conocerlo, te cae bien, que ya lo ves y que te transmite esa alegría, simpático; ya se está riendo sin conocerte de nada. Ese tipo de gente me gusta y por eso creo que tuvimos una buena conexión desde el primer minuto que nos vimos", sentenció Vela.
Carlos Vela con el uniforme del LAFC | MEXSPORT

Carlos Vela, el jugador que no quiso ser

Dotado como pocos, Carlos Vela nunca pudo, o mejor dicho, nunca quiso ser ese jugador diferente. Pese a contar con las condiciones, el surgido en las inferiores de las Chivas siempre mostró condiciones, pero por alguna razón, las guardó para sí mismo. 

Ahora, tras su retiro, solamente quedó la pregunta en el imaginario colectivo del aficionado mexicano, ¿qué más pudo haber hecho Carlos Vela en su carrera? La respuesta todos la conocemos, pero preferimos dejarla atrás para seguir recordando a ese ídolo efímero que puso a soñar a todo un país.

Carlos Vela con el uniforme del LAFC | MEXSPORT
