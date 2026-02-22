Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca

Directiva de Necaxa reconoce al Ejercito Mexicano I @ClubNecaxa
Aldo Martínez 19:48 - 21 febrero 2026
Los Rayos ofrecieron una ceremonia y un homenaje como parte del protocolo previo al duelo de Liga MX

Los Rayos del Necaxa protagonizaron un momento especial antes de disputar su compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026 en la Liga MX ante los Diablos del Toluca. En el Estadio Victoria, la directiva del club realizó una ceremonia protocolaria para rendir homenaje al Ejército Mexicano, en el marco de la conmemoración del Día del Ejército.

El acto se llevó a cabo minutos antes del silbatazo inicial del encuentro frente al Deportivo Toluca, en un ambiente solemne que reunió a autoridades militares, jugadores, cuerpo técnico y aficionados. La institución hidrocálida destacó la labor de las mujeres y hombres que integran las fuerzas armadas, subrayando valores como la disciplina, la lealtad y el compromiso con el país.

Reconocimiento de Necaxa al Ejercito Mexicano I @ClubNecaxa

¿Por qué Necaxa rindió homenaje al Ejército Mexicano?

La ceremonia formó parte de las actividades conmemorativas por el Día del Ejército, celebrado el pasado 19 de septiembre. El club decidió incluir este reconocimiento dentro del protocolo oficial del partido, aprovechando la visibilidad que ofrece un encuentro del máximo circuito del futbol mexicano.

Durante el acto, se entregó una placa conmemorativa como muestra de respeto y agradecimiento a la institución castrense. El reconocimiento fue recibido por el general de brigada de Estado Mayor, Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la décimo cuarta zona militar, quien acudió como invitado especial al inmueble.

Ejercito Mexicano en el Estadio Victoria de Necaxa I IMAGO7

Ceremonia protocolaria en la Jornada 7

El homenaje se desarrolló sobre el terreno de juego, instantes antes de que ambos equipos iniciaran su calentamiento final. Elementos del Ejército Mexicano estuvieron presentes en el césped mientras se realizaba la entrega oficial, en un momento que fue presenciado por los asistentes en las tribunas.

Con este acto, Necaxa se sumó a las distintas muestras de reconocimiento que se realizan en el país hacia las fuerzas armadas. El club destacó públicamente su respeto hacia quienes desempeñan labores de servicio en beneficio de la nación.

Previa del partido Necaxa vs Toluca de Liga MX I IMAGO7

La ceremonia no alteró el calendario ni el protocolo deportivo del encuentro, que posteriormente continuó con normalidad conforme a lo establecido por la Liga MX. Tras el homenaje, los equipos se concentraron en la preparación inmediata para el inicio del partido.

De esta manera, la Jornada 7 no solo ofreció actividad dentro del terreno de juego, sino también un espacio para un acto institucional que marcó la previa del enfrentamiento entre Necaxa y Toluca en el futbol mexicano.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

