Futbol

¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América

Saint-Maximin festeja la más reciente victoria de su equipo | IG: @rclens
Aldo Martínez 17:38 - 21 febrero 2026
El atacante francés se vio perdido en el planteamiento de Pierre Sage ante el Mónaco

La sensación francesa, Allan Saint Maximin ‘brilló’ poco y nada en la derrota del Lens ante el Monaco, cayendo de nuevo de nuevo a la segunda posición de la Liga 1, dejando el liderato en manos del Paris Saint-Germain, quien sí supo aprovechar su localía y derrotó al Metz.

Saint-Maximin sigue en un buen momento con Lens | IG: @rclens

¿Qué le pasó a Maximin?

Quién fuese una vez el ‘flamante refuerzo del América’ no supo aportar dentro del terreno de juego, esto tras recibir su primera titular en el 11 inicial del cuadro de Pierre Sage, quedando nulo en la participación de juego y volviendo a reflejar la imagen que mostró en México.

Saint-Maximin habló sobre la afición del Lens | X: @RCLens

Maximin saltó a la cancha en la zona izquierda del planteamiento de Lens, fungiendo como extremo. Sin embargo, el jugador no pudo hacer explotar la zona del campo, mandando pocos servicios al área y cayendo en los encares ante el rival.

El ex jugador de las Águilas jugó casi todo el partido, siendo sustituido a los 76 minutos cuando el marcador ya reflejaba la derrota definitiva de 2-3 ante el Mónaco, siendo sustituido por su paisano, Rayan Fofana.

Lens baja y Mónaco sube

El juego disputado en el Estadio Bollaert-Delelis tuvo acción desde el minuto tres, con la anotación del equipo de casa gracias a Odsonne Edouard, siendo la única dentro de la primera parte del partido.

Victoria del AS Mónaco ante el Lens I X:@AS_Monaco

Ya en la segunda mitad ambos equipos pusieron el pie en el acelerador regalando cuatro goles al respetable. El primero de ellos llegó gracias a un disparo de otro ex Liga MX, Florian Thauvin, quién puso el 2-0. 

Tras el segundo testarazo, el cuadro monegasco no cedió más terreno de juego y en menos de 20 minutos, Folarin Balogun, Denis Zakaria y Ansu Fati pusieron el 2-3 definitivo, demostrando una vez más la calidad de respuestas del equipo dirigido por el belga, Sébastien Pocognoli.

