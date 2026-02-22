Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Shohei Ohtani jugará con los Dodgers antes del Clásico Mundial

Ohtani con los Dodgers I AP
Aldo Martínez 18:26 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El pelotero nipón será parte del primer juego de entrenamiento del actual campeón

A menos de tres semanas de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol, las expectativas están al límite y los jugadores comienzan a incorporarse a sus equipos. Sin embargo, hay otros que optan por arrancar motores desde el Spring Training, como el japonés Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Angeles.

Ohtani fue parte de la victoria de Los Angeles | AP

Máxima concentración

Pese a que tanto la MLB como el equipo de Los Ángeles le dieron autorización al jugador de retirarse antes, el MVP de los Dodgers optó por participar en los primeros duelos del equipo durante la Liga del Cactus.

Según el Manager de los Dodgers, Dave Roberts, Ohtani participará en un par de partidos antes de retirarse al torneo internacional más importante del béisbol, por lo que permanecerá en el desierto al menos hasta una semana antes de que arranque el Clásico Mundial.

Shohei Ohtani | AP

Ohtani arrancará como bateador designado en el juego ante los Angeles Angels desde el Estadio Diablo de Tempe, teniendo al menos tres turnos al bate y con la oportunidad de calentar el brazo previo al arranque del Mundial y de la temporada de la MLB.

A veces se toma dos turnos y se siente bien, o quiere ese tercer turno al bate. Jugará un par de partidos de la Liga del Cactus, pero no estoy seguro de cuándo sale su boleto de avión. No lo ha dicho. Afirmó el manager, Dave Roberts. 
Ohtani no tuvo la mejor de sus noches | AP

¿Segundo bicampeonato a la vista?

Ohtani será parte de los lanzadores en el juego ante los Angels, asumiendo el cargo junto a su compañero y también miembro de la Novena de Japón, Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial 2025 y principal amenaza dentro del montículo.

Ohtani y Yamamoto se perfilan para ser no sólo las principales caras de la MLB esta temporada, sino que también volarán rumbo al Clásico Mundial como las dos mayores amenazas dentro del diamante; uno principalmente como lanzador y otro como bateador, siendo pilares fundamentales de la actual campeona Japón, la cual llega en busca de defender su título mundial.

Yoshinobu Yamamoto | AP
Últimos videos
Lo Último
20:32 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
20:18 ¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
20:09 Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
20:02 ¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
19:48 Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
19:29 ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
19:28 Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
19:14 Atlas viene de atrás y derrota 3-2 al Atlético de San Luis
19:02 Se registra violencia policial en El Sadar tras Osasuna vs Real Madrid
18:58 ¡Sueñan con el Bebote! Santiago Giménez emociona a la afición mexciana con mensaje
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
Futbol
21/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Futbol
21/02/2026
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
NFL
21/02/2026
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Futbol
21/02/2026
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
Futbol
21/02/2026
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
Futbol
21/02/2026
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión