Shohei Ohtani jugará con los Dodgers antes del Clásico Mundial

A menos de tres semanas de que arranque el Clásico Mundial de Béisbol, las expectativas están al límite y los jugadores comienzan a incorporarse a sus equipos. Sin embargo, hay otros que optan por arrancar motores desde el Spring Training, como el japonés Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Angeles.

Máxima concentración

Pese a que tanto la MLB como el equipo de Los Ángeles le dieron autorización al jugador de retirarse antes, el MVP de los Dodgers optó por participar en los primeros duelos del equipo durante la Liga del Cactus.

Según el Manager de los Dodgers, Dave Roberts, Ohtani participará en un par de partidos antes de retirarse al torneo internacional más importante del béisbol, por lo que permanecerá en el desierto al menos hasta una semana antes de que arranque el Clásico Mundial.

Ohtani arrancará como bateador designado en el juego ante los Angeles Angels desde el Estadio Diablo de Tempe, teniendo al menos tres turnos al bate y con la oportunidad de calentar el brazo previo al arranque del Mundial y de la temporada de la MLB.

A veces se toma dos turnos y se siente bien, o quiere ese tercer turno al bate. Jugará un par de partidos de la Liga del Cactus, pero no estoy seguro de cuándo sale su boleto de avión. No lo ha dicho. Afirmó el manager, Dave Roberts.

¿Segundo bicampeonato a la vista?

Ohtani será parte de los lanzadores en el juego ante los Angels, asumiendo el cargo junto a su compañero y también miembro de la Novena de Japón, Yoshinobu Yamamoto, MVP de la Serie Mundial 2025 y principal amenaza dentro del montículo.

Ohtani y Yamamoto se perfilan para ser no sólo las principales caras de la MLB esta temporada, sino que también volarán rumbo al Clásico Mundial como las dos mayores amenazas dentro del diamante; uno principalmente como lanzador y otro como bateador, siendo pilares fundamentales de la actual campeona Japón, la cual llega en busca de defender su título mundial.