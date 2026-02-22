Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Invasión rojiblanca! Afición de Chivas amenaza con abarrotar duelo ante Cruz Azul

Aficionados de Chivas en CU en partido ante Cruz Azul l X:Chivas
Ramiro Pérez Vásquez 18:45 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Horas antes camiones repleto de Chivahermanos arribaron a Puebla para el partido

El CD Guadalajara visita a La Máquina del Cruz Azul en uno de los partidos más esperados de la Jornada del Clausura 2026 de la Liga MX; ambas escuadras llegan en buen momento liderando la clasificación como 1 y 2 respectivamente. 

Dicho duelo a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc la afición rojiblanca amenaza con protagonizar una nueva invasión en el futbol mexicano; horas previas al juego se pudieron observar, gracias a las cámaras de RÉCORD, varios camiones con aficionados arribando a Puebla. 

El buen momento de los dirigidos por parte de Gabriel Milito sigue llamando la atención, en su primera visita a La Angelópolis en este 2026 ha generado altas expectativas con seguidores dentro y fuera de la entidad poblana para la Jornada 7.

Chivas con la afición en Puebla previo al duelo ante Cruz Azul l X:Chivas

¿Cómo llega Chivas? 

El Rebaño se mete al Estadio Cuauhtémoc para exponer su invicto tras una marca perfecta de seis partidos consecutivos con victoria con una Hormiga González que sigue enrachado con el gol tanto que ha generado interés en el futbol europeo.

Armando 'Hormiga' González en celebración de gol | IMAGO7
Armando 'Hormiga' González en celebración de gol | IMAGO7

Las Chivas han superado a Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, este último el más reciente dentro de la Jornada 6 que ha dado un nuevo impulso para el tercer tercio del torneo en busca de una nueva marca de juegos con triunfo.

Los comandados por Milito buscan la marca alcanzada por el equipo en el Torneo Bicentenario 2010, de ocho triunfos al hilo, en aquel entonces superaron al Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, antes de ser derrotado por Jaguares de Chiapas.

Armando González es el goleador de Chivas en el torneo | MexSport

¿Cuál es el presente del Cruz Azul?

Los cementeros llegan ubicados en el segundo lugar de la clasificación después de vencer a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Con gol de Nicolás Ibáñez Cruz Azul venció a los felinos 2-1 en donde el morbo estuvo nuevamente con el encuentro y a la postre con la ‘La Ley del EX’ para catapultar el triunfo.

Los comandados por Larcamón llegan con 13 unidades y colocados en el segundo peldaño de la tabla general; después de la suma de cuatro victorias, un empate y una derrota que los pone una unidad por encima de Pumas y Toluca quienes son tercero y cuarto de la clasificación respectivamente, todo esto antes del inicio de la Jornada 7.

Últimos videos
Lo Último
20:32 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
20:18 ¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
20:09 Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
20:02 ¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
19:48 Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
19:29 ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
19:28 Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
19:14 Atlas viene de atrás y derrota 3-2 al Atlético de San Luis
19:02 Se registra violencia policial en El Sadar tras Osasuna vs Real Madrid
18:58 ¡Sueñan con el Bebote! Santiago Giménez emociona a la afición mexciana con mensaje
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
Futbol
21/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Futbol
21/02/2026
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
NFL
21/02/2026
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Futbol
21/02/2026
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
Futbol
21/02/2026
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
Futbol
21/02/2026
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión