¡Invasión rojiblanca! Afición de Chivas amenaza con abarrotar duelo ante Cruz Azul

El CD Guadalajara visita a La Máquina del Cruz Azul en uno de los partidos más esperados de la Jornada del Clausura 2026 de la Liga MX; ambas escuadras llegan en buen momento liderando la clasificación como 1 y 2 respectivamente.

Dicho duelo a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc la afición rojiblanca amenaza con protagonizar una nueva invasión en el futbol mexicano; horas previas al juego se pudieron observar, gracias a las cámaras de RÉCORD, varios camiones con aficionados arribando a Puebla.

¿CRUZ AZUL LOCAL? 🫢



Ojito que hoy puede haber invasión de Chivas en Puebla, eh.



📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/r9EgLYUwNu — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 21, 2026

El buen momento de los dirigidos por parte de Gabriel Milito sigue llamando la atención, en su primera visita a La Angelópolis en este 2026 ha generado altas expectativas con seguidores dentro y fuera de la entidad poblana para la Jornada 7.

Chivas con la afición en Puebla previo al duelo ante Cruz Azul l X:Chivas

¿Cómo llega Chivas?

El Rebaño se mete al Estadio Cuauhtémoc para exponer su invicto tras una marca perfecta de seis partidos consecutivos con victoria con una Hormiga González que sigue enrachado con el gol tanto que ha generado interés en el futbol europeo.

Armando 'Hormiga' González en celebración de gol | IMAGO7

Las Chivas han superado a Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, este último el más reciente dentro de la Jornada 6 que ha dado un nuevo impulso para el tercer tercio del torneo en busca de una nueva marca de juegos con triunfo.

Los comandados por Milito buscan la marca alcanzada por el equipo en el Torneo Bicentenario 2010, de ocho triunfos al hilo, en aquel entonces superaron al Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis, antes de ser derrotado por Jaguares de Chiapas.

Armando González es el goleador de Chivas en el torneo | MexSport

¿Cuál es el presente del Cruz Azul?

Los cementeros llegan ubicados en el segundo lugar de la clasificación después de vencer a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Con gol de Nicolás Ibáñez Cruz Azul venció a los felinos 2-1 en donde el morbo estuvo nuevamente con el encuentro y a la postre con la ‘La Ley del EX’ para catapultar el triunfo.