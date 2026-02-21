Verificación de edad requerida
Diego Campillo prevé un partido complicado ante Cruz Azul por las condiciones del Estadio Cuauhtémoc
El defensor de Chivas, Diego Campillo reconoció que el juego de este sábado en el Estadio Cuauhtémoc será un verdadero desafío, esto debido a que la condición del terreno de juego, que en ocasiones anteriores les complicó su desempeño, motivo por el que exige máxima adaptación y concentración por parte de los jugadores Rojiblancos.
“Es difícil en una cancha así. El torneo pasado que jugamos allá no se podía jugar; sí te cambia un poco la manera de plantear el partido. Pero somos jugadores de fútbol y tenemos que adaptarnos a lo que nos pongan. No podemos hacer nada para cambiar eso, entonces hay que adaptarse”, señaló.
El zaguero destacó que la planeación del juego podría variar, pero que seguirán las indicaciones del cuerpo técnico.
“A lo mejor cambia la planeación del juego, ya lo dirá Gaby y nosotros seguiremos órdenes; dentro del campo decidimos qué hacer. La intensidad va a estar; quizá el modelo o el estilo de juego que solemos ofrecer no se dará mucho, pero no estará en nosotros, sino en la cancha que desgraciadamente está así”, agregó.
Finalmente Campillo subrayó que cada partido se toma como una final, sin pensar en los encuentros anteriores ni en los que vienen.
“Es otro partido que vamos a jugar como una final porque es el que sigue; no estamos pensando en el que viene ni en el que pasó. Ya ganamos el sábado y no estamos pensando en el de Toluca, pensamos en Cruz Azul. Sabemos que es un rival fuerte, como todos.
“No minimizamos a nadie, pero tampoco le tenemos miedo a nadie. Es un Cruz Azul que nos descalificó el torneo pasado, lo respetamos, pero la mejor manera de respetar a alguien es darle la cara y encararlo de frente”, concluyó.
