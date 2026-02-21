César Garza enfrentará en la Jornada 7 a Rayados, equipo que lo debutó en Liga MX

El duelo entre Pumas y Rayados de Monterrey tendrá un ingrediente especial: César Garza se reencontrará con el equipo que lo vio debutar en Primera División. El mediocampista universitario enfrentará a su ex club en un partido que, más allá de los tres puntos, tendrá una carga emocional importante en su carrera.

César Garza debutando con Rayados | Imago7

Actualmente de Pumas, pero no por siempre

Garza pertenece a Monterrey, pero actualmente juega a préstamo con Pumas por un año y sin opción a compra. Eso significa que, al finalizar el acuerdo en el Clausura 2027, deberá reportar nuevamente con Rayados, equipo dueño de su carta. Su paso por la Sultana del Norte fue breve pero significativo en su formación profesional.

Con Rayados, el futbolista disputó un total de 12 partidos, en los que acumuló 299 minutos y marcó un gol. Aunque no logró consolidarse como titular indiscutible, sí sumó experiencia en el máximo circuito y formó parte de un plantel competitivo que peleaba en los primeros planos del futbol mexicano.

Garza enfrentando al 'Chicha' Sánchez en un Clásico Regio | Imago7

Ahora, con Pumas, su presente es distinto. Ha participado en siete encuentros y ya suma 569 minutos en cancha, una cifra que prácticamente duplica lo que jugó en Monterrey.

De los consentidos de Efra

Además, ha logrado afianzarse como titular, ganándose la confianza del cuerpo técnico y teniendo mayor protagonismo en el esquema universitario.

El enfrentamiento ante Rayados no solo representa un reto deportivo, sino también una oportunidad para que César Garza demuestre su crecimiento. Frente al club al que deberá regresar en 2027, buscará confirmar que el préstamo a Pumas ha sido el escenario ideal para consolidar su carrera en la Liga MX.