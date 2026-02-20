Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Memote Martínez, la última esperanza de Pumas de tener representación en el Mundial

Memote Martínez es la esperanza de Pumas en Selección Mexicana | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 12:34 - 20 febrero 2026
El Club Universidad Nacional no ha abastecido a la Selección Mexicana en las Copas del Mundo recientes

Con el Mundial 2026 a pocos meses de comenzar, el panorama sobre los posibles convocados se esclarece cada vez más. Uno de los equipos que ha perdido protagonismo en la lista de llamados en las últimas tres justas es Pumas.

'Memote' Martínez con Pumas en CU | MEXSPORT

En la reciente convocatoria de la Selección Mexicana para el duelo ante Islandia en Querétaro, Guillermo Martínez apareció en la lista hecha por Javier Aguirre, por lo que aún se encuentra entre las alternativas para la delantera del Tri.

¿Qué competencia tiene Memote en la Selección Mexicana?

El delantero mexicano aparece como la esperanza de Pumas para representar a la institución con la Selección Nacional en la Copa del Mundo 2026, aunque la competencia es dura contra Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Germán Berterame y ahora también Armando González.

El Club Universidad Nacional no ha abastecido a la Selección Mexicana en las Copas del Mundo; la última vez fue con Jesús Gallardo en Rusia 2018. En Brasil 2014 y Qatar 2022 no hubo representantes auriazules.

Memote Martínez con Pumas | IMAGO7

El número de representantes de la Selección Mexicana provenientes de Pumas en la Copa Mundial ha sufrido una disminución drástica, pues desde 1966 constantemente abastecieron, pero la última vez que contaron con un número importante fue en Sudáfrica 2010, con tres jugadores.

‘Memote’ Martínez aparece como la última esperanza de Pumas para tener representantes en la justa mundialista dentro de la Selección Mexicana, al estar en el radar del ‘Vasco’ Aguirre y tener tiempo para demostrar que puede estar en la lista.

Memote y su oportunidad ante Islandia

El duelo ante Islandia será una oportunidad de oro para el delantero mexicano, que también compite por ser titular en Pumas ante la calidad de Juninho y Robert Morales.

Momentos del Pumas vs Puebla | IMAGO7
