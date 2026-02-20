Luis Roberto Alves 'Zague' sorprende en convivencia junto a Shaquille O'Neal

Durante un evento de la marca de ropa deportiva Reebok donde se presentaron diversas prendas. El exdelantero del América y actual comentarista de futbol, Luis Roberto Alves 'Zague' fue invitado al evento de la marca y se tomó una foto con Shaquille O'Neal.

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7

Así mismo, el exbasquetbolista y actual embajador y lider de la línea de basquetbol de Reebok posó con una jersey de los Xolos de Tijuana, sorprendiendo a más de uno. El gran 'Shaq' mostró una playera del 'xolaje' con su nombre en la parte de atrás. La imagen fue compartida por la cuenta oficial de Reebok.

Después de echarnos unos buenos mescales y una simpática charla no podía desaprovechar la oportunidad de captar este momento con mi nuevo compa. Gracias a mi familia de Reebok por permitirme este momento fantástico.

Shaquille O'Neal durante una conferencia de prensa | AP

Duante el Clásico Nacional, 'Zague' fue protagonista al explotar contra el conjunto azulcrema tras la derrota. A través de su cuenta de X, el exdelantero se pronunció decepcionado por el nivel del equipo y lo calificó como lento en sus transiciones, desarticulado y escueto en el funcionamiento en la cancha.

Decepciona el @ClubAmerica en lo planteamiento pero sobretodo también en la actitud de cómo encarar un #clasiconacional Poco ambicioso , desarticulado, lento en sus transiciones pero lo más preocupante es la nula inspiración de la mayoría de sus futbolistas !! Hay formas de… — Zague (@LRZague) February 15, 2026

La derrota del América ante Chivas el pasado fin de semana ha despertado reacciones múltiples y despertado las alertas en Coapa ya que el equipo está también disputando la Concacaf Champions Cup y el funcionamiento de los dirigidos por André Jardine no termina de convencer. América está al momento fuera de puestos de liguilla ubicándose en el lugar 10.

¿Cuál será el próximo partido de América?

Puebla recibe a América este viernes 20 de febrero | MEXSPORT