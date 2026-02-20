Tesla lanza Cybertruck económica… ¡este es su nuevo precio!

Tesla movió sus fichas. En medio de problemas para colocar su camioneta eléctrica, la compañía presentó en Estados Unidos una versión más económica del Cybertruck y, al mismo tiempo, redujo el precio de su modelo más caro, el Cyberbeast.

El movimiento llega cuando la pickup futurista de Elon Musk enfrenta bajas ventas, retiradas del mercado y problemas de calidad que han enfriado el entusiasmo inicial.

La empresa se encuentra moviendo sus piezas para tener más ventas este año / Especial

¿Cuánto cuesta la nueva Cybertruck económica?

Tesla fijó el precio del nuevo modelo con doble motor y tracción total en 59 mil 990 dólares, lo que lo convierte en el Cybertruck "más asequible" de la empresa hasta la fecha.

En paralelo, el precio del Cyberbeast bajó de 114 mil 990 a 99 mil 990 dólares.

Con estos ajustes, Tesla parece estar eliminando su llamado "paquete de lujo", que incluía conducción autónoma supervisada y acceso gratuito a la red Supercharger. Este paquete había sido añadido en agosto pasado cuando la empresa decidió subir los precios de la pickup.

El precio del Cyberbeast bajó de 114 mil 990 a 99 mil 990 dólares / Especial

De promesa futurista a ventas complicadas

El Cybertruck fue presentado por Elon Musk como un competidor disruptivo frente a camionetas tradicionales como las de Ford. Sin embargo, el modelo sufrió múltiples retiradas del mercado y cuestionamientos por control de calidad.

Incluso el director del programa Cybertruck de Tesla, Siddhant Awasthi, anunció su salida en noviembre del año pasado debido a las bajas ventas.

Las ventas se fueron abajo cuando llegó la competencia con sus autos eléctricos / Especial

Cae la demanda y cambian la estrategia

El negocio principal de Tesla, los vehículos eléctricos, enfrenta presión creciente ante la llegada de modelos más baratos de la competencia.

A esto se suma la reducción de incentivos para autos eléctricos y el fin de los créditos fiscales federales de 7 mil 500 dólares en septiembre, decisión tomada durante el gobierno de Trump.