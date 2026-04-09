Rodrigo Muniz se rinde en elogios para Raúl Jiménez: ‘Es como mi hermano’

Las rivalidades dentro de un mismo club son tan importantes como fuera de él, sin embargo, todo en el ámbito deportivo a modo que genere una competencia interna que mejore el rendimiento de los futbolistas. Un ejemplo de esta competencia es la de Raúl Jiménez y Rodrigo Muniz del Fulham.

Rodri Muniz, delantero del Fulham | AP

‘Es mi hermano mayor’

A través de un video difundido por las redes sociales del Fulham, el jugador brasileño, Rodrigo Muniz, confesó cómo es su relación con Raúl Jiménez, asegurando que desde que llegó en 2023, el mexicano ha sido como un ‘hermano’ para él, estando en todo momento dentro y fuera del terreno de juego.

Raúl es un gran tipo, es como mi hermano mayor aquí, me ha apoyado desde que llegué y me siento feliz por él porque trabaja todos los días, es una gran persona; es un gran padre, un gran esposo y solo le quiero decir gracias”, declaró.

Raúl Jiménez, jugador mexicano, en el Fulham | AP

Rodri x Raúl. 🤍



No rivalry between our strikers. 🇧🇷🇲🇽 pic.twitter.com/HN9LsGxUwF — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 8, 2026

Muniz añadió que además de reconocer el ser humano que es, una carrera como la de Raúl también es bastante importante, reconociendo su labor en clubes anteriores y en toda la trayectoria del futbolista.

“Estoy muy feliz de jugar con él, tiene una gran carrera, lo que ha hecho en otros clubes ha sido muy bueno, es un gran jugador”, concluyó el futbolista brasileño.

Rodri Muniz tras anotar gol con el Fulham | AP

¿Cómo es la competencia de Raúl y Rodri?

Desde que el delantero mexicano llegó al club de la Premier League, la tarea de ser el ariete titular no ha sido fácil, pues desde su debut en 2023, Raúl siempre ha tenido una competencia importante en la zona de ataque.

Con Rodri, el ‘Lobo de Tepeji’ ha tenido que compartir la titularidad, esto por decisión meramente táctica por parte del estratega, Marco Alexandre Saraiva. Mientras Rodri inicia un partido ya sea de Premier League o algún compromiso de copa, Raul aguarda de suplente a sabiendas de que su momento como titular llegará en un próximo compromiso y viceversa.