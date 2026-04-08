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Futbol Internacional

¿Ayuda al Atleti? Barcelona se ve perjudicado por polémico penal no señalado

Marc Pubill tocó el balón con la mano| Grosby Group
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:30 - 08 abril 2026
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Los Colchoneros cometieron un grave error que fue 'perdonado' por el silbante

El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid ha quedado marcado por una de las secuencias más inusuales y discutidas de la temporada. Al inicio de la segunda mitad, una acción fortuita en el área madrileña desató la incredulidad de los jugadores azulgranas y de los aficionados presentes.

Barcelona vs Atlético de Madrid | AP

LA POLÉMICA MANO

La jugada ocurrió durante los primeros minutos del segundo tiempo, en un momento en el que el Barça intentaba presionar a pesar de jugar en inferioridad numérica. El guardameta Juan Musso ejecutó un saque de meta corto hacia su compañero Marc Pubill.

En ese instante, el defensor detuvo el balón con la mano para acomodarlo antes de iniciar la salida de balón, aparentemente bajo la creencia de que el juego aún no estaba en curso. Sin embargo, el esférico ya estaba en movimiento tras el pase del portero.

SIN SANCIÓN

A pesar de la claridad de la mano dentro del área y de las intensas protestas de los futbolistas del FC Barcelona, que rodearon de inmediato al colegiado Kovacs, el árbitro principal decidió no señalar la pena máxima.

Lo que más llamó la atención durante el desarrollo del encuentro fue la ausencia de intervención desde la sala VAR. El juego continuó sin que el VAR llamara al colegiado a revisar el monitor, lo que permitió que el Atlético de Madrid reanudara las acciones sin consecuencias por el contacto de Pubill con el balón. La jugada se suma ahora al historial de decisiones polémicas que definirán el análisis de este duelo liguero.

Expulsión de Cubarsí | AFP
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