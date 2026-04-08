¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou
El partido de Cuartos de Final de la Champions League entre Barcelona y Atlético Madrid ya tuvo un antecedente antes del encuentro. A la llegada de los Colchoneros, aficionados del equipo local arrojaron objetos al autobús de su rival en la competencia más importante entre clubes.
El Chiringuito de España pudo captar el momento afuera del estadio blaugrana, dejando una mala imagen del equipo local.
🤦🏻♂️ Dos lunas rotas en el bus del Atleti.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026
👉 Este ha sido el momento exacto del lanzamiento de objetos. pic.twitter.com/FVcWe0t5ry
Un partido que ya quedó marcado por polémica fuera de el
Antes de las hostilidades en el Camp Nou, aficionados Blaugranas y Colchoneros ya dejaron una imagen muy deplorable del futbol español. Con cánticos de “el que no vote es Musulmán” hasta arrojar objetos al autobús del equipo rival hasta romperle dos ventanas.
Una rivalidad que ha trascendido en los últimos partidos, donde afición y jugadores de los equipos han salido muy calientes de todos los encuentros que han disputado en la presente temporada.
Más que un pase a Semifinales
El Barcelona y el Atlético de Madrid colisionarán en el Camp Nou para marcar el primer capítulo de su llave en los Cuartos de Final de la Champions League. Será el 5.º enfrentamiento que tendrán estos equipos en la presente temporada.