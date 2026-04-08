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Futbol

¡Deplorable! Aficionados del Barcelona arrojan objetos al autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou

Diego Simeone ante el Barcelona l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:55 - 08 abril 2026
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Los Colchoneros no tuvieron un buen recibimiento a su llegada al Camp Nou. Aficionados Blaugranas arrojaron botellas y, entre otras cosas, al autobús de los Rojiblancos

El partido de Cuartos de Final de la Champions League entre Barcelona y Atlético Madrid ya tuvo un antecedente antes del encuentro. A la llegada de los Colchoneros, aficionados del equipo local arrojaron objetos al autobús de su rival en la competencia más importante entre clubes. 

El Chiringuito de España pudo captar el momento afuera del estadio blaugrana, dejando una mala imagen del equipo local

Un partido que ya quedó marcado por polémica fuera de el

 Antes de las hostilidades en el Camp Nou, aficionados Blaugranas y Colchoneros ya dejaron una imagen muy deplorable del futbol español. Con cánticos de “el que no vote es Musulmán” hasta arrojar objetos al autobús del equipo rival hasta romperle dos ventanas.

Atlético de Madrid vs Barcelona en LaLiga I AP

Una rivalidad que ha trascendido en los últimos partidos, donde afición y jugadores de los equipos han salido muy calientes de todos los encuentros que han disputado en la presente temporada.

Más que un pase a Semifinales

El Barcelona y el Atlético de Madrid colisionarán en el Camp Nou para marcar el primer capítulo de su llave en los Cuartos de Final de la Champions League. Será el 5.º enfrentamiento que tendrán estos equipos en la presente temporada.

Obed Vargas vs Barcelona | Grosby Group
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