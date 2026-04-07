¡Cómo a México! FIFA abrió un expediente contra España por cánticos racistas en amistoso ante Egipto

Dos meses faltan para que inicie la Copa del Mundo 2026 y la FIFA sigue batallando para combatir el racismo y la intolerancia que todavía se presenta en las tribunas de los estadios alrededor del orbe. Uno de los incidentes más recientes fue en el amistoso entre la Selección de España y la de Egipto, en el cual un sector de la tribuna realizó cánticos racistas y xenófobos durante el partido.

Fue en el RCDE Stadium, casa del Espanyol de Barcelona, que se presentó esta situación, la cual toma una mayor relevancia porque España será una de las sedes del Mundial 2030, junto con Portugal y Marruecos. Por ello, la FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según los reportes de diferentes diarios españoles.

Jugadores de España y Egipto se saludan tras el amistoso en Barcelona |AP

¿Qué pasó durante el partido de España ante Egipto?

Las manifestaciones de xenofobia comenzaron desde la ceremonia inicial, cuando durante la entonación del himno egipcio, algunas personas silbaron. Tras ello, a lo largo del partido se escuchó el cántico "Musulmán el que no bote es", por lo que en el medio tiempo, el sonido local pidió a los asistentes no hacer cánticos discriminatorios, mientras que en la pantalla se proyectó un mensaje que invitó a los presentes a comportarse ya que " legislación para la prevención de la violencia en el deporte prohíbe y sanciona la participación activa en actos violentos, xenófobos, homófobos o racistas".

No obstante los esfuerzos, durante el segundo tiempo en algunos sectores de las tribunas se repitieron los cánticos, mismos que fueron recibidos con silbidos y gestos de desaprobación por parte de algunos aficionados. Tras lo ocurrido, la RFEF lamentó lo ocurrido y condenó "cualquier acto de violencia en los estadios", pero no anunció medidas ni castigos por el incidente.

Afición de España en el partido amistoso contra Egipto | AFP

"El fútbol tiene que ser un ejemplo de convivencia y de respeto sobre todo. Es todo lo que podemos hacer", declaró tras lo ocurrido el presidente de la RFEF, Rafael Louzán Abal, quien además consideró que fue un "incidente aislado". En ese mismo tenor, descartó que esta situación afecte su posición como coanfitriones del Mundial 2030.

FIFA abrió expediente a España por cánticos racistas

En cuanto a la FIFA, este martes anunció que abrió un procedimiento disciplinario contra la RFEF para determinar si lo ocurrido amerita alguna sanción. Además, el organismo internacional recordó que la prevención de la violencia y la discriminación forma parte de sus prioridades, por lo que no permanecerá inmutable ante lo que sucedió en Cornellá.

Lamine Yamal en el partido amistoso de España contra Egipto | AP