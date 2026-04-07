PSG vs Liverpool: ¿Cuándo y dónde ver la ida de los Cuartos de Final de la Champions League?

El Parque de los Príncipes será el escenario este miércoles del esperado choque de ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool.

El conjunto parisino, actual campeón del certamen, llega a esta instancia en un estado de forma envidiable tras haber arrollado al Chelsea en los Octavos con un global de 8-2.

Bajo la dirección de Luis Enrique, el PSG lidera con relativa comodidad la Ligue 1 y busca reafirmar su dominio europeo apoyado en la contundencia de figuras como Ousmane Dembélé, quien llega encendido tras marcar un doblete en su último compromiso doméstico.

PSG venció 3-1 al Toulouse antes de enfrentar a Liverpool | AP

Por su parte, el Liverpool de Arne Slot encara esta eliminatoria como su principal tabla de salvación para la temporada. Sin embargo, los Reds aterrizan en la capital francesa condicionados por una racha negativa fuera de casa, donde han cosechado cuatro derrotas en sus últimas cinco visitas, entre ellas el viaje a Estambul para enfrentar al Galatasaray la ronda anterior.

Los ingleses llegan golpeados luego de la goleada sufrida a manos del Manchester City en los Cuartos de Final de la FA Cup el pasado fin de semana.

A esto se suman ausencias de peso en la plantilla, destacando la baja confirmada de Alisson Becker en la portería y Mohamed Salah, lo que obligará al técnico a confiar el peso ofensivo en jugadores como Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz.

Liverpool fue goleado por Manchester City en la FA Cup | AP

El historial reciente entre ambos clubes añade una capa extra de tensión al encuentro, recordando que se vieron las caras en los Octavos de la edición anterior del torneo, con los franceses avanzando en penales tras un 1-1 global.

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