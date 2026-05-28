¿La Ciudad de México deberá quitar los ajolotes por orden de la FIFA? Esto es lo que se sabe

La figura, conocida en redes sociales como “Ajolotzin”, un ajolote jugando futbol con la playera de la Selección Mexicana ha causado mucha polémica debido a un posible inclumplmiento comercial con la FIFA.

La escultura que, fue instalada el pasado 7 de marzo en el puente peatonal de Huipulco, ubicado sobre la Calzada de Acoxpa y cercano al estadio Ciudad de México, muestra un ajolote antropomorfo de color rosa con un penacho inspirado en Quetzalcóatl, que juega al futbol.

El ajolote cerca del estadio azteca ha causado polémica | X

Acusan al gobierno de infringir acuerdos de la FIFA

Según varios reportes compartidos en las redes sociales, la FIFA habría ordenado retirar el ajolote instalado por el gobierno ya porque infringe acuerdos comerciales del Mundial 2026. Ante esta situación, el ajolote debería ser sustituido por la mascota oficial del torneo, el jaguar Zayu.

Sin embargo, tras hacerse viral esta postura, el propio Gobierno de la Ciudad de México calificó como “categóricamente falsa” la información que apuntaba a que el organismo rector del futbol internacional habría solicitado remover la figura.

De acuerdo con el posicionamiento difundido por la administración capitalina, no existe ninguna instrucción relacionada con el retiro definitivo de la escultura ni acciones para restringir su presencia en la zona. Las autoridades señalaron que el ajolote representa un elemento vinculado con la identidad cultural de la ciudad y descartaron cualquier conflicto con la organización del torneo internacional.

El gobierno aclaró la situación del ajolote en el estadio Banorte | CAPTURA

Sin embargo, fuentes del gobierno capitalino explicaron que la remoción temporal de la pieza respondió únicamente a cuestiones de protección civil. Según detallaron, la escultura será reinstalada posteriormente en otro punto, aunque hasta ahora no se ha informado la ubicación exacta donde volverá a colocarse.

Las autoridades reiteraron que el retiro no tiene relación alguna con restricciones impuestas por la FIFA ni con disposiciones derivadas de la organización de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Ante la difusión de distintas versiones sobre el caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) también emitió una tarjeta informativa para aclarar la situación y negar cualquier procedimiento relacionado con la escultura.