Mundial 2026: España, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo
La Copa del Mundo del 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que es tiempo de descubrir todos los detalles clave de los 48 equipos participantes. Entre estos, destaca España, quien apunta a ser uno de los grandes candidatos a conseguir el título.
La Furia Roja llega a este mundial con la misión de repetir lo hecho en Sudáfrica 2010 cuando ganaron su primer y, hasta ahora, único título en el torneo. El equipo llega siendo campeón de Europa y con figuras importantes por lo que apuntan a pelear por el boleto a la Final.
España en Mundiales
La Selección Española ha sido una de las naciones con más participaciones en Mundiales en la historia. El equipo ibérico ha jugado 16 ediciones distintas siendo el séptimo equipo que más veces ha asistido al máximo torneo de selecciones.
Su primera participación llegó rápido en la historia de los Mundiales pues a partir de la segunda edición, en Italia 1934 llegó a Cuartos de Final y terminó en el quinto puesto. El equipo sólo participaría en tres de las siguientes ocho ediciones, pero sería a partir de Argentina 1978 que no volvería a faltar a este torneo.
El equipo batalló mucho en los siguientes torneos accediendo a las fases finales en todas las ediciones salvo Francia 1998, pero en Sudáfrica 2010 respondió y se coronó con su generación dorada. Desde entonces, han vuelto a batallar en el torneo.
Figura actual
Pese a que la generación dorada de España fue aquella que lo ganó todo entre 2008 y 2012, la realidad es que la Furia Roja no tiene escasez de figuras en la actualidad. El equipo cuenta con un ganador del Balón de Oro en Rodri, así como una base destacada del Barcelona con Joan García, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Pedri, pero sin duda alguna, la actual figura del equipo es Lamine Yamal.
Es sorpresivo que un jugador de tan sólo 18 años sea el mejor jugador del equipo, pero desde que llegó a primera división a sus 16 años, se ha vuelto en una figura. El extremo incluso fue pieza clave para que España consiguiera el título de la Eurocopa en el 2024. Ahora quiere volver a ser clave en el Mundial.
Pese a que el joven jugador del Barcelona llegará arrastrando una lesión, el futbolista presume de 27 goles entre club y selección esta temporada, así como 21 asistencias y eso que fue baja por lesión en múltiples partidos.
Calendario de España
España quedó sorteada en el Grupo H, mismo que compartirán con Uruguay, Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde. Este grupo parece accesible no sólo para pasar a la siguiente ronda, sino que para ser líderes.
España vs Cabo Verde
Lunes, 15 de junio 2026
10:00 horas del centro de México
Estadio Atlanta
España vs Arabia Saudí
Domingo, 21 de junio 2026
10:00 horas del centro de México
Estadio Atlanta
Uruguay vs España
Viernes, 26 de junio 2026
18:00 horas del centro de México
Estadio Guadalajara
Números totales en Mundiales
Al haber disputado 16 ediciones distintas del Mundial, España tiene mucha experiencia con su mejor resultado siendo el campeonato del 2010 y el peor llegando sólo una edición después en Brasil 2014 al ser eliminados en Fase de Grupos y siendo el equipo 23 de 32.
En total, la Furia Roja ha disputado 67 partidos en la máxima competencia de selecciones. El 46.27% de sus juegos terminaron en victorias (31 partidos), sin embargo, es más impresionante que, en el 71.64% de todos sus juegos han logrado sumar puntos, esto gracias a sus 17 empates.
España sólo ha sumado 19 derrotas y ya supera el centenar de goles en el torneo con 108, aunque también han recibido mucho con 75.
Convocados
Jugador
Portero
Club
Unai Simón
Portero
Athletic Club
David Raya
Portero
Arsenal FC
Joan García
Defensa
RCD Espanyol
Pedro Porro
Defensa
Tottenham Hotspur FC
Marcos Llorente
Defensa
Atlético de Madrid
Aymeric Laporte
Defensa
Al-Nassr FC
Pau Cubarsí
Defensa
FC Barcelona
Robin Le Normand
Defensa
Atlético de Madrid
Eric García
Defensa
FC Barcelona
Marc Cucurella
Defensa
Chelsea FC
Álex Grimaldo
Defensa
Bayer 04 Leverkusen
Rodri
Centrocampista
Manchester City FC
Martín Zubimendi
Centrocampista
Real Sociedad
Pedri
Centrocampista
FC Barcelona
Fabián Ruiz
Centrocampista
Paris Saint-Germain FC
Mikel Merino
Centrocampista
Arsenal FC
Gavi
Centrocampista
FC Barcelona
Álex Baena
Centrocampista
Villarreal CF
Mikel Oyarzabal
Delantero
Real Sociedad
Lamine Yamal
Delantero
FC Barcelona
Ferran Torres
Delantero
FC Barcelona
Borja Iglesias
Delantero
Real Betis
Dani Olmo
Delantero
FC Barcelona
Víctor Muñoz
Delantero
Real Madrid Castilla
Nico Williams
Delantero
Athletic Club
Yeremy Pino
Delantero
Villarreal CF