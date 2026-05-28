Mundial 2026: España, todo lo que debes saber para la Copa del Mundo

La Copa del Mundo del 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que es tiempo de descubrir todos los detalles clave de los 48 equipos participantes. Entre estos, destaca España, quien apunta a ser uno de los grandes candidatos a conseguir el título.

La Furia Roja llega a este mundial con la misión de repetir lo hecho en Sudáfrica 2010 cuando ganaron su primer y, hasta ahora, único título en el torneo. El equipo llega siendo campeón de Europa y con figuras importantes por lo que apuntan a pelear por el boleto a la Final.

España en Mundiales

La Selección Española ha sido una de las naciones con más participaciones en Mundiales en la historia. El equipo ibérico ha jugado 16 ediciones distintas siendo el séptimo equipo que más veces ha asistido al máximo torneo de selecciones.

Su primera participación llegó rápido en la historia de los Mundiales pues a partir de la segunda edición, en Italia 1934 llegó a Cuartos de Final y terminó en el quinto puesto. El equipo sólo participaría en tres de las siguientes ocho ediciones, pero sería a partir de Argentina 1978 que no volvería a faltar a este torneo.

El equipo batalló mucho en los siguientes torneos accediendo a las fases finales en todas las ediciones salvo Francia 1998, pero en Sudáfrica 2010 respondió y se coronó con su generación dorada. Desde entonces, han vuelto a batallar en el torneo.

España levantó el trofeo en 2010 | MEXSPORT

Figura actual

Pese a que la generación dorada de España fue aquella que lo ganó todo entre 2008 y 2012, la realidad es que la Furia Roja no tiene escasez de figuras en la actualidad. El equipo cuenta con un ganador del Balón de Oro en Rodri, así como una base destacada del Barcelona con Joan García, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Pedri, pero sin duda alguna, la actual figura del equipo es Lamine Yamal.

Es sorpresivo que un jugador de tan sólo 18 años sea el mejor jugador del equipo, pero desde que llegó a primera división a sus 16 años, se ha vuelto en una figura. El extremo incluso fue pieza clave para que España consiguiera el título de la Eurocopa en el 2024. Ahora quiere volver a ser clave en el Mundial.

Pese a que el joven jugador del Barcelona llegará arrastrando una lesión, el futbolista presume de 27 goles entre club y selección esta temporada, así como 21 asistencias y eso que fue baja por lesión en múltiples partidos.

Lamine Yamal es la gran figura de España de cara al Mundial 2026 | MEXSPORT

Calendario de España

España quedó sorteada en el Grupo H, mismo que compartirán con Uruguay, Arabia Saudita y la debutante Cabo Verde. Este grupo parece accesible no sólo para pasar a la siguiente ronda, sino que para ser líderes.

España vs Cabo Verde

Lunes, 15 de junio 2026

10:00 horas del centro de México

Estadio Atlanta

España vs Arabia Saudí

Domingo, 21 de junio 2026

10:00 horas del centro de México

Estadio Atlanta

Uruguay vs España

Viernes, 26 de junio 2026

18:00 horas del centro de México

Estadio Guadalajara

Números totales en Mundiales

Al haber disputado 16 ediciones distintas del Mundial, España tiene mucha experiencia con su mejor resultado siendo el campeonato del 2010 y el peor llegando sólo una edición después en Brasil 2014 al ser eliminados en Fase de Grupos y siendo el equipo 23 de 32.

En total, la Furia Roja ha disputado 67 partidos en la máxima competencia de selecciones. El 46.27% de sus juegos terminaron en victorias (31 partidos), sin embargo, es más impresionante que, en el 71.64% de todos sus juegos han logrado sumar puntos, esto gracias a sus 17 empates.

España sólo ha sumado 19 derrotas y ya supera el centenar de goles en el torneo con 108, aunque también han recibido mucho con 75.

Pedri festejando una anotación con España | MEXSPORT

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