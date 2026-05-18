¿Mundial en riesgo? Lamine Yamal apunta a perderse el principio de la Copa del Mundo

La recuperación de una lesión en el bíceps femoral mantiene en vilo la participación de Lamine Yamal en los primeros partidos de la Copa del Mundo. El delantero del Barcelona podría ausentarse de los encuentros contra Cabo Verde y Arabia Saudita.

La incertidumbre rodea la figura de Lamine Yamal de cara al Mundial. El joven atacante se encuentra en pleno proceso de recuperación de la lesión sufrida el pasado 23 de abril, y su estado físico es la principal preocupación para el seleccionador Luis de la Fuente. "Es una figura muy importante para el vestuario", afirmó el técnico, intentando disipar las dudas, mientras el jugador continúa su trabajo específico en el gimnasio, alejado de los terrenos de juego.

Lamine Yamal lesionado en el partido de Barcelona contra Celta de Vigo | AP

El origen y estado de la lesión

Las alarmas saltaron durante un partido contra el Celta, cuando Yamal sintió molestias tras convertir el penalti que le dio la victoria al Barcelona y tuvo que ser sustituido. Los exámenes médicos posteriores confirmaron una lesión en el bíceps femoral. El club catalán comunicó que el delantero no volvería a jugar en lo que restaba de la temporada, aunque mantenían la esperanza de que llegara a tiempo para la cita mundialista.

Sin embargo, Yamal ha estado envuelto toda su carrera por una constante: las lesiones. Tan sólo en la actual temporada, el español ha tenido cuatro lesiones -incluyendo la actual-, sumando más de dos meses de inactividad.

Lamine Yamal en celebración de su gol contra Atlético de Madrid en Champions League | AP

¿Qué partidos del Mundial podría perderse?

Habiendo transcurrido ya un mes desde la lesión, el calendario apremia. En el mejor de los casos, si la recuperación se completa en seis semanas, Yamal estaría disponible para el debut de la selección contra Cabo Verde el 15 de junio. No obstante, si se cumple el pronóstico más pesimista de ocho semanas, su ausencia se extendería al segundo partido, frente a Arabia Saudita el 21 de junio.

Antes del torneo, la selección disputará dos amistosos clave para medir el estado de sus jugadores: el 4 de junio en A Coruña ante Irak y el 8 de junio en Puebla contra Perú. Luis de la Fuente tiene hasta el 25 de mayo para presentar la lista definitiva, por lo que las próximas semanas serán decisivas.

El Barcelona no ha proporcionado un cronograma oficial para su vuelta, y el delantero sigue sin sumar minutos de competición, centrado en la fisioterapia y el gimnasio. A esta incógnita se suma la posible baja de Nico Williams, lo que complica aún más la confección de la lista. De la Fuente se enfrenta al dilema de arriesgar con jugadores clave que no están al cien por cien o apostar por otras alternativas para el inicio del campeonato.