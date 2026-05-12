¡Yamal y 54 más! España presenta prelista para el Mundial 2026 con dominio Blaugrana

La Selección Española ya está preparada para alistar su última convocatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026; reportes desde España resaltan que la Real Federación Española de Futbol ha presentado su prelista vinculante de 55 jugadores en donde destcan las bajas de Álvaro Morata y Dani Carvajal.

En dicha lista resalta un dominio del FC Barcelona comandados por Lamine Yamal, aparecen Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Gavi y Ferran Torres. La decisión final de los 26 elementos tendrá que estar lista para el 25 de mayo.

Lamine Yamal en celebración con la Selección de España | AP

La Roja disputará un encuentro amistoso, previo a la Copa del Mundo, ante la Selección de Perú en territorio mexicano, como parte de su preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026. El duelo será en en Puebla.

¿Qué pasará con Nico Williams?

Cabe mencionar, que recientemente el Athletic Club ha confirmado que Nico Williams no volverá a vestir la camiseta rojiblanca en lo que resta de la presente campaña por una lesión y su participación estaría en peligro, por lo pronto se encuentra en la prelista.

Tras las pruebas médicas realizadas al extremo internacional, el club bilbaíno ha ratificado una lesión muscular que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas tres semanas. Se estima que ha finales de este mes sea dado de alta.

Nico Williams, delantero del Athletic Club | AP

España en el Mundial 2026

España enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudita en el mismo estadio y ciudad. El Mercedes-Benz Stadium -Estadio Atlanta para el Mundial 2026- casa de los Atlanta Falcons de la NFL, será la casa del equipo de Luis de la Fuente.

España tendrá uno de sus partidos en México añadiría un broche de oro a la actividad grupal en suelo azteca. La posibilidad de ver a la vigente campeona de Europa, España, medir fuerzas contra la garra charrúa de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, en el Estadio Guadalajara, convierte este encuentro en un evento de magnitud global.

Será el 26 de junio la fecha para que el Estadio Guadalajara albergue el España vs Uruguay, uno de los duelos más atractivos que tendrá el país en el Mundial 2026 y en general de la Fase de Grupos de la justa veraniega.

La Selección de España durante la ceremonia previa al amistoso contra Egipto en el RCDE Stadium | AFP

Estos son los 42 que se ha filtrado de los 55

Unai Simón

David Raya

Joan García

Álex Remiro

Víctor Gómez

Sergio Gómez

Marc Pubill

Pau Torres

Robin Le Normand

Cristhian Mosquera

Dani Vivian

Eric García

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Dean Huijsen

Marcos Llorente

Pedro Porro

Marc Cucurella

Álex Grimaldo

Alberto Moleiro

Víctor Muñoz

Jorge de Frutos

Aleix García

Yeremy Pino

Jesús Rodríguez

Carlos Soler

Ander Barrenetxea

Mikel Merino

Nico Williams

Lamine Yamal

Rodri

Martín Zubimendi

Pedri

Fabián Ruiz

Dani Olmo

Fermín López

Gavi

Álex Baena

Mikel Oyarzabal

Ferran Torres