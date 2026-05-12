¡Yamal y 54 más! España presenta prelista para el Mundial 2026 con dominio Blaugrana
La Selección Española ya está preparada para alistar su última convocatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026; reportes desde España resaltan que la Real Federación Española de Futbol ha presentado su prelista vinculante de 55 jugadores en donde destcan las bajas de Álvaro Morata y Dani Carvajal.
En dicha lista resalta un dominio del FC Barcelona comandados por Lamine Yamal, aparecen Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Gavi y Ferran Torres. La decisión final de los 26 elementos tendrá que estar lista para el 25 de mayo.
La Roja disputará un encuentro amistoso, previo a la Copa del Mundo, ante la Selección de Perú en territorio mexicano, como parte de su preparación final rumbo a la Copa del Mundo 2026. El duelo será en en Puebla.
¿Qué pasará con Nico Williams?
Cabe mencionar, que recientemente el Athletic Club ha confirmado que Nico Williams no volverá a vestir la camiseta rojiblanca en lo que resta de la presente campaña por una lesión y su participación estaría en peligro, por lo pronto se encuentra en la prelista.
Tras las pruebas médicas realizadas al extremo internacional, el club bilbaíno ha ratificado una lesión muscular que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante las próximas tres semanas. Se estima que ha finales de este mes sea dado de alta.
España en el Mundial 2026
España enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudita en el mismo estadio y ciudad. El Mercedes-Benz Stadium -Estadio Atlanta para el Mundial 2026- casa de los Atlanta Falcons de la NFL, será la casa del equipo de Luis de la Fuente.
España tendrá uno de sus partidos en México añadiría un broche de oro a la actividad grupal en suelo azteca. La posibilidad de ver a la vigente campeona de Europa, España, medir fuerzas contra la garra charrúa de Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, en el Estadio Guadalajara, convierte este encuentro en un evento de magnitud global.
Será el 26 de junio la fecha para que el Estadio Guadalajara albergue el España vs Uruguay, uno de los duelos más atractivos que tendrá el país en el Mundial 2026 y en general de la Fase de Grupos de la justa veraniega.
Estos son los 42 que se ha filtrado de los 55
Unai Simón
David Raya
Joan García
Álex Remiro
Víctor Gómez
Sergio Gómez
Marc Pubill
Pau Torres
Robin Le Normand
Cristhian Mosquera
Dani Vivian
Eric García
Aymeric Laporte
Pau Cubarsí
Dean Huijsen
Marcos Llorente
Pedro Porro
Marc Cucurella
Álex Grimaldo
Alberto Moleiro
Víctor Muñoz
Jorge de Frutos
Aleix García
Yeremy Pino
Jesús Rodríguez
Carlos Soler
Ander Barrenetxea
Mikel Merino
Nico Williams
Lamine Yamal
Rodri
Martín Zubimendi
Pedri
Fabián Ruiz
Dani Olmo
Fermín López
Gavi
Álex Baena
Mikel Oyarzabal
Ferran Torres
Borja Iglesias