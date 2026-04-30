En Puebla confían que Lamine Yamal tenga sus primeros minutos de juego con España

​Los organizadores del partido entre España y Perú tienen la esperanza de que Lamine Yamal, la estrella de La Roja, participe algunos minutos en el cotejo a celebrarse el próximo 8 de junio, previo al arranque de la Copa del Mundo, con el enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México.

​Gente que mueve todo lo referente al juego confió a RÉCORD que no quieren cometer el error que sucedió en el encuentro entre México y Portugal, donde pusieron como "gancho" la figura de Cristiano Ronaldo y al final, por una lesión, no asistió. De acuerdo con esa situación, buscarán en los promocionales la posibilidad de incluir a Yamal y a otros cuatro jugadores para evitarse un problema con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lamine Yamal en el partido amistoso de España contra Egipto | AP

​“Esperemos que Lamine tenga una evolución favorable que le permita sumar minutos”, expresó una fuente que fue parte importante en la negociación de la llegada de La Roja a suelo poblano. Según nuestro informante, la delegación española ha solicitado 120 habitaciones en el hotel sede del equipo. Se espera que en esta visita a Puebla acudan poco más de 62 medios que siguen a la selección española, por lo que desde ahora ya organizan toda la logística para que España tenga una buena estancia en la Angelópolis.

​El encuentro entre España y Perú será transmitido por ESPN. “Será un Monday Night, pero de football soccer”, expuso la fuente a manera de broma, pues afirma que será una transmisión estelar de la cadena estadounidense para el encuentro que en Puebla luce atractivo por toda la pléyade de seleccionados de ambos representativos.

Lamine Yamal en el partido amistoso de España contra Egipto | AP

​Desde la gubernatura de Puebla, la petición fueron tres cosas principales con la visita de España:

​Que se hable bien de Puebla.

​Que los aficionados que asistan al Estadio Cuauhtémoc tengan la mejor experiencia en el inmueble.

​Que la ciudad poblana se monte en la ola de lo que será la Copa del Mundo, ya que no es sede de ninguna selección como campamento de cara al Mundial.

​Dado que el juego entre España y Perú es un partido denominado "Triple A", se espera que los precios sean lo más accesibles posible; el promedio oscila entre los 2,000 y 3,000 pesos. Además, recuerdan que en ese encuentro estará toda la plantilla española, que viene con grandes estrellas.

​Se desconoce si habrá un entrenamiento público en el Cuauhtémoc, pero lo que sí tendrán es una conferencia de prensa previa al enfrentamiento ante los peruanos, que servirá como último choque de preparación para la Copa del Mundo, donde están ubicados en el Grupo M junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y Gales.