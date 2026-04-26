Pablo Barrios se despide de la Champions League y está en riesgo de perderse el Mundial 2026

Atlético de Madrid se prepara para la Semifinal contra Arsenal en la Champions League, en la cual no contará con Pablo Barrios. El mediocampista sufrió una lesión en el bíceps femoral durante el partido ante Athletic Club este sábado en el marco de la Jornada 32 de LaLiga.

El propio club dio a conocer la lesión del futbolista por medio de sus redes sociales, tras recibir los resultados de los exámenes correspondientes. "El centrocampista madrileño se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión".

Pablo Barrios con Atlético de Madrid ante Athletic Club en LaLiga 2025-26 | AFP

"El '8' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", se lee en el comunicado de Atlético. Aunque el club no precisó cuánto tiempo estará fuera el jugador, la prensa española estima que será un mes de ausencia, aproximadamente.

Adiós a la Champions League, ¿se pierde el Mundial 2026?

La alarma con Barrios saltó en el minuto 58 del juego de este sábado, cuando el jugador se detuvo bruscamente y abandonó el campo entre lágrimas. Lo peor se confirmó este domingo, con lo que el Atlético pierde así a uno de sus futbolistas más creativos previo a la eliminatoria contra Arsenal en el torneo de la UEFA.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AFP

Si bien dependerá de su evolución para su regreso a la actividad, se estima que al menos será un mes, por lo que incluso se los Colchoneros avanzan a la Final en Budapest el 30 de mayo, parece difícil que Barrios esté listo para la misma. Además, se perdería las últimas cinco jornadas de LaLiga.

Por otra parte, esta lesión condiciona gravemente la presencia de Barrios en la lista final de la Selección de España para el Mundial 2026. El mediocampista debutó con la Roja en la Nations League en 2024 y desde entonces sus participaciones han sido intermitentes; las últimas tres fueron en octubre y noviembre de 2025, en las eliminatorias europeas.

Tras ello, Barrios no fue incluido en la lista de Luis de la Fuente para los amistosos contra Serbia y Egipto en la pasada Fecha FIFA de marzo, precisamente porque estaba en recuperación de una lesión. Con esto en cuenta, necesitará una recuperación al cien por ciento para superar el "corte final" de cara al torneo de la FIFA.

Una temporada marcada por las lesiones

La de este fin de semana no es la primera lesión de esta naturaleza que sufre el mediocampista de 22 años. Barrios ya ha sufrido dos lesiones similares desde el pasado 8 de febrero, y en ambas ocasiones necesitó más de un mes para volver a competir (33 días en la primera y 43 en la segunda), lo que invita a la cautela.