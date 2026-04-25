El Atlético de Madrid se reencuentra con la victoria justo antes de su cita con el Arsenal

El Atlético de Madrid logró cortar una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas al imponerse por 3-2 al Athletic Bilbao en un vibrante encuentro de LaLiga en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El equipo visitante se había adelantado en el marcador, pero la reacción local en la segunda mitad fue contundente.

Este triunfo representa una inyección de moral fundamental para los dirigidos por Diego Simeone, que esta semana afrontan el crucial partido de ida de las Semifinales de la Champions League contra el Arsenal.

El futbolista mexicano Obed Vargas no fue titular, pero tuvo participación en el encuentro al ingresar al campo en el minuto 71, con el marcador ya favorable para su equipo.

Obed Vargas con el Atlético de Madrid l INSTA: @obed.vargas

Un partido de dos caras

El inicio del partido no fue sencillo para el Atlético. Los Leones mostraron mayor solidez en los primeros compases y capitalizó su dominio con un gol. Aitor Paredes, con un certero remate de cabeza al minuto 23, puso en ventaja a los visitantes.

La primera mitad dejó sensaciones preocupantes para la afición colchonera, que veía cómo su equipo no encontraba la forma de reaccionar. Sin embargo, el descanso sirvió para cambiar el rumbo del partido. En la segunda parte, el Atlético salió con otra actitud y en apenas unos minutos le dio la vuelta al marcador.

Alexander Sørloth, jugador del Atlético de Madrid | AFP

Antoine Griezmann apareció en el minuto 49 para igualar el encuentro y devolver la esperanza a la grada. Poco después, al minuto 54, Alexander Sørloth culminó la remontada con el segundo tanto. Ya en el tiempo de añadido, el delantero noruego firmó su doblete para sentenciar el partido. Gorka Guruzeta anotó el segundo para el Athletic en la última acción del juego, maquillando el resultado final.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid consolida su posición en el cuarto lugar de la tabla y mantiene vivas sus aspiraciones de competir con el Villarreal por la tercera plaza del campeonato.