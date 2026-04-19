‘La copa está en casa’: Real Sociedad llegó con la Copa del Rey a Gipuzkoa

Gipuzkoa y San Sebastián están de fiesta. La Real Sociedad logró la hazaña y desde la vía de los penales superó al Atlético de Madrid de Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone en la Gran Final de la Copa del Rey, los cuales pese a llegar como favoritos, no pudieron supera a los pupilos de Pellegrino Matarazzo.

Real Sociedad campeón de la Copa del Rey I AP

La cuatro ya duerme en Zubieta

Tras una emocionante final de principio a fin, el equipo de la Sociedad logró derrotar a los Colchoneros 4-3 en la tanda de los penales, pero dejando en 120 minutos un emocionante empate a dos goles e iniciando festejos en San Sebastián que hace años no se veía y que la Real ya presume.

El juego como era de esperarse tuvo momento para ambos equipos, aunque con errores puntuales más del lado del Atleti. La Real Sociedad aprovechó esos momentos y desde el primer minuto supieron hacer su juego, marcando el primero gracias a Ander Barrenetxea Muguruza.

Victoria de la Real Sociedad en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid I AP

Pese a que la Real se puso dos veces arriba en el marcador, primero con Muguruza y luego con Mikel Oyarzabal al 45. Simeone y los suyos no se quedaron atrás y supieron responder ante la adversidad, empatando el 1-1 a los 19 minutos con gol de Ademola Lookman y el 2-2 al 83 con gol de Julián Álvarez.

Con todo y corazón en los tiempos extra, ninguno pudo imponer condiciones por lo que el encuentro tuvo que definirse desde los 11 pasos. Las fallas de Julián Álvarez y Alexander Sørloth terminaron por ser el último clavo en el ataúd del Atlético, que con el penal de Pablo Marín se despidió de la ilusión del título.

Pablo Marín de la Real Sociedad tras quedar campeón de la Copa del rey I AP

¿Cuándo fue la última vez que la Real Sociedad ganó una Copa del Rey?

El actual monarca de la copa de España no solo se proclamó como el mejor de todas las categorías, sino que también rompió una larga racha de seis años sin levantar el trofeo español. Por su parte, el Atelti sumó un nuevo subcampeonato, sumando 13 años sin levantar el galardón, además de su décimo subcampeonato en Copa del Rey.

Real Sociedad protagonizó en medio de un pasillo infinito de miles de personas y con todo el elenco de jugadores la celebración del título número cuatro en Copas del Rey (1909, 1987, 2020 y 2026), donde todo San Sebastián se pintó de azul y blanco, celebrando una victoria que más que sufrida fue merecida.

Unai Marrero, portero de la Real Sociedad I AP