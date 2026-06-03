Guillermo Almada ya está en México para firmar con América

América continúa con su reestructuración tras sumar su tercer semestre sin poder levantar un título. Luego de los cambios en la directiva tras las salidas de Héctor González Iñárritu y Diego Ramírez, el conjunto azulcrema confirmó el final de la etapa de André Jardine y parece que el equipo está a sólo una firma de anunciar a su nuevo estratega.

La salida de Jardine marca el cierre de un ciclo importante para la institución. A pesar de que durante gran parte del Clausura 2026 de la Liga MX surgieron cuestionamientos sobre su continuidad debido a los resultados irregulares del equipo, la directiva decidió respaldarlo hasta el final del torneo en reconocimiento a los logros obtenidos, entre ellos el histórico tricampeonato que consiguió al frente de las Águilas.

Sin embargo, tres semanas después de la eliminación del América en los Cuartos de Final ante Pumas, la dirigencia tomó la decisión de iniciar una nueva etapa deportiva con un nuevo proyecto en el banquillo.

Andre Jardine en la celebración del tricampeonato con América | MEXSPORT

El nuevo estratega de América

En medio de estos cambios, Guillermo Almada se encamina a ser el nuevo entrenador de las Águilas. El uruguayo, quien hasta hace poco era entrenador en la primera división de España, fue captado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una imagen que incrementó las versiones sobre su posible llegada al conjunto de Coapa.

Aunque el club aún no ha oficializado su contratación, las negociaciones entre ambas partes continúan y la expectativa crece sobre un posible anuncio en los próximos días.

Guillermo Almada como director técnico de Real Oviedo | AFP

América y Guillermo Almada mantienen negociaciones

De acuerdo con información surgida desde España, América inició conversaciones formales con Guillermo Almada para convertirlo en el nuevo entrenador del equipo. No obstante, el acuerdo todavía no está cerrado debido a diferencias económicas entre ambas partes.

Fuentes cercanas al estratega uruguayo señalaron que las negociaciones no están rotas, aunque sí atraviesan una pausa mientras se analiza la propuesta presentada por la directiva azulcrema. Almada espera una mejora en las condiciones económicas para dar el sí definitivo al club. Según las versiones difundidas, la diferencia entre lo que solicita el entrenador y lo ofrecido por América rondaría los 500 mil dólares anuales.

Se espera, que con la llegada de Almada a la capital mexicana, estas negociaciones se reanuden y, antes de que termina la semana, ambas partes hayan llegado a un acuerdo para convertir al uruguayo en el próximo entrenador del club azulcrema.