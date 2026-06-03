Afición americanista explota contra Santiago Baños por salida de André Jardine

La salida de André Jardine del banquillo del América provocó una fuerte reacción entre un sector de la afición azulcrema, que manifestó su inconformidad en redes sociales y señaló a la directiva encabezada por Santiago Baños como responsable de la decisión.

El conjunto de Coapa confirmó este miércoles el fin de la etapa del estratega brasileño, quien se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la institución al conquistar seis títulos, incluido un histórico tricampeonato de Liga MX.

La noticia llegó semanas después de que América quedara eliminado en los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente a Club Universidad, resultado que marcó el cierre de un ciclo que durante varios meses estuvo rodeado de especulaciones sobre la continuidad del técnico sudamericano.

La reestructuración en la directiva americanista, tras las salidas de Héctor González Iñárritu y Diego Ramírez, terminó por tener un impacto directo en el proyecto deportivo. Con la confirmación de la salida de Jardine, América iniciará una nueva etapa en busca de recuperar protagonismo en la Liga MX.

Andre Jardine en la celebración del tricampeonato con América | MEXSPORT

América agradece a André Jardine tras su salida

A través de sus redes sociales, el club anunció oficialmente el fin de la relación laboral con el entrenador brasileño y destacó los resultados obtenidos durante su gestión.

"André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André", publicó el equipo.

La institución también reconoció el legado que deja el estratega en la historia del club.

"Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine", agregó la entidad azulcrema en su mensaje de despedida.

André Jardine como entrenador del América | MEXSPORT

Aficionados explotan contra Baños por el cambio de técnico

Tras conocerse la noticia, las reacciones de los seguidores americanistas no tardaron en aparecer. Aunque durante los últimos torneos existieron voces que pedían una renovación en el banquillo debido a la falta de títulos recientes, también hubo un importante sector de aficionados que expresó su desacuerdo con la salida del entrenador.

En la publicación donde el club anunció la despedida de Jardine, varios usuarios compartieron mensajes en los que cuestionaron las decisiones de la directiva y señalaron directamente a Santiago Baños.

Entre los comentarios publicados en redes sociales, algunos aficionados expresaron que el equipo perdió competitividad después de la desintegración de la base que logró el tricampeonato, mientras que otros pidieron cambios en la estructura directiva del club.

"A nosotros nos va a tocar seguir comiendo mier.. mientras Santiago Baños siga en el club y parece no importarle", "Todo es culpa de Santiago Baños y Emilio Azcárraga", "Hagamos tendencia el #FueraBaños Si corrieron al MEJOR DT en la historia de este club que no corran al directivo más estúpido de la historia", "El problema es que desmantelaron un equipo tricampeón y Baños no trajo a nadie de la talla de lo que se fueron", fueron algunos de los comentarios en contra del directivo

Santiago Baños en América | IMAGO7

Las críticas estuvieron acompañadas de mensajes de apoyo para el estratega brasileño, a quien varios seguidores reconocieron por los campeonatos obtenidos durante su gestión y por los resultados alcanzados al frente del equipo.