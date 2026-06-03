¡Oficial! América confirma la salida de André Jardine

La renovación en la directiva de America, tras la salida de Héctor González Iñárritu y Diego Ramírez, tendrá un impacto directo en el banquillo. Después de días de especulación, el ciclo de André Jardine llegó a su fin y el club azulcrema confirmó este miércoles el cambio de timonel.

Durante todo el Clausura 2026 de la Liga MX, la continuidad del estratega brasileño se puso en duda, en ese momento por los resultados irregulares de las Águilas. Sin embargo, la directiva decidió respaldar a Jardine, quien le dio un histórico tricampeonato a los de Coapa, y lo mantuvo hasta el final del certamen.

André Jardine en la llegada a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

Ahora, tres semanas después de que América quedó eliminado en Cuartos de Final contra Pumas, el panorama es diferente y el ciclo de Jardine como azulcrema no se prolongorá más. Con ello, comenzará una era por completo nueva en el club más ganador de México.

América confirma salida de Jardine

Como adelantó RÉCORD, la directiva de las Águilas tomó la decisión de separar sus caminos con el técnico este miércoles y no tardó en confirmarlo por medio de redes sociales. "André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América. Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André".

André Jardine como entrenador del América | MEXSPORT

"Te convertiste en el Director Técnico más triunfador del Club y tu huella quedará permanentemente grabada en nuestra historia. Desde Club América, te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos proyectos, Jardine", añadió el breve comunicado.

André Jardine concluye su exitosa etapa con el Club América.



Después de seis campeonatos con nosotros, incluyendo un histórico Tricampeonato, no nos queda más que agradecerte por todo el compromiso y el trabajo desarrollado en nuestra institución, André.



Te convertiste en el… pic.twitter.com/cnhdpprDzZ — Club América (@ClubAmerica) June 3, 2026

¿Cuál es el legado de Jardine con América?

El brasileño llegó al banquillo azulcrema en el Apertura 2023, después de trascender con un plantel más humilde como el de Atlético San Luis. En ese primer torneo, Jardine no decepcionó y se quedó con el título tras vencer a Tigres en la Final.

Al año siguiente, venció a Cruz Azul y Rayados de Monterrey en las Finales del Clausura y Apertura 2024, respectivamente, con lo que América se convirtió en el primer equipo en lograr un tricampeonato en la era de los torneos cortos. Jardine tuvo oportunidad de ganar un título más, pero perdió la Final del Clausura 2025 contra Toluca y en los dos siguientes juegos quedó fuera en Cuartos de Final ante Monterrey y Pumas.

Además del tricampeonato de Liga MX, Jardine ganó un Campeón de Campeones, una Supercopa de México y una Campeones Cup con América. Su gran pendiente fueron los torneos internacionales, ya que en Leagues Cup lo más lejos que llegó fue Cuartos de Final y en la Copa de Campeones Concacaf se quedó en Semifinales en 2024, eliminado con marcador global 3-2 ante Pachuca.