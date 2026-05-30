Palavecino confiesa el interés de Jardine por llevarlo al América

Agustín Palavecino, hoy figura indiscutible en el mediocampo de Cruz Azul, reveló un capítulo desconocido de su carrera que pudo haber cambiado su destino en la Liga MX. El futbolista argentino confesó que André Jardine, actual técnico del América, intentó ficharlo para el conjunto azulcrema antes de que se concretara su llegada a La Noria.

El acercamiento de Jardine en el Juego de las Estrellas

La historia se remonta al Juego de las Estrellas de la Temporada 2024-25. En una entrevista para el podcast Vamos Show, con César Luis Merlo, Palavecino recordó cómo compartió vestuario con varias figuras del futbol mexicano, entre ellas el estratega brasileño. Fue en ese evento donde Jardine le expresó su admiración y su deseo de contar con él en el futuro.

"Estuve esos tres días y en una comida me dijo que por ahí en un futuro le gustaría trabajar conmigo", relató el mediocampista. "En ese momento sentí mucha felicidad. André es un grandísimo técnico que lo ha logrado todo acá en México. Que me lo dijera a mí, estando en ese Juego de las Estrellas, significaba que estaba haciendo las cosas bien", añadió Palavecino.

Palavecino celebra gol ante Atlético de San Luis | IMAGO7

¿Por qué no se concretó el fichaje por el América?

A pesar del claro interés deportivo de Jardine, la operación nunca llegó a formalizarse. Fuentes cercanas al Necaxa, su club en aquel entonces, confirmaron que el América no presentó una oferta concreta por el jugador. El acercamiento se mantuvo como un simple deseo del entrenador, sin que la directiva de las Águilas avanzara en las negociaciones.

En contraste, Cruz Azul sí demostró un interés real y tangible. La Máquina fue el único club que puso sobre la mesa una propuesta formal para adquirir los servicios del argentino, lo que resultó ser un factor decisivo para su traspaso.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Larcamón, la pieza clave en su llegada a Cruz Azul

Otro elemento fundamental en la decisión de Palavecino fue la presencia de Nicolás Larcamón en el banquillo celeste. El técnico ya había dirigido al mediocampista en Aguascalientes, y ese conocimiento previo facilitó la comunicación. Larcamón le explicó detalladamente el rol protagónico que tendría en su proyecto deportivo.

Esta conexión y la claridad del plan de Cruz Azul inclinaron la balanza a favor de La Noria. Allí, Palavecino no solo encontró un entorno futbolístico familiar, sino que también se consolidó rápidamente como una pieza clave del equipo, formando una dupla destacada con su compatriota José Paradela.